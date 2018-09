Miss Italia 2018: domani a Montegiorgio scatta l'ora della festa. Carlotta brinderà con la sua città

Non solo la reginetta di Montegiorgio è poi diventata Miss Marche a Pieve Torina, ma addirittura si è aggiudicata, lo scorso 17 settembre, la corona della più bella d’Italia.

Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018, sin dalla nascita è infatti, vissuta a Montegiorgio. Proprio qui ha frequentato le scuole, dalla materna alla scuola secondaria, fino a quando, per frequentare l’Accademia di Danza ed essere più vicina ai grandi circuiti del mondo dello spettacolo, è andata a vivere a Roma pur rimanendo sempre molto legata e presente tra i suoi concittadini.

Tutta la popolazione di Montegiorgio attende, quindi, il ritorno a casa della “sua” Miss e, dopo tanta suspance, compatibilmente con i tanti impegni che inevitabilmente la vittoria del titolo comporta, è stata finalmente fissata una data per festeggiare Carlotta Maggiorana nella sua città.

Venerdì 28 settembre alle ore 21.15 in Piazza Matteotti a Montegiorgio si terranno i festeggiamenti in suo onore "Montegiorgio Abbraccia e Festeggia Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018, con musica, divertimento e un dolce saluto finale", è il titolo della serata che, in caso di maltempo, si terrà al Teatro Alaleona. Una serata di musica e interventi da parte delle istituzioni per salutare Carlotta che, con la sua vittoria, ha portato il nome delle Marche, del Fermano e di Montegiorgio alla ribalta nazionale.

La manifestazione verrà realizzata dall’Amministrazione Comunale di Montegiorgio in collaborazione con l’associazione culturale Amici Miei di Piane di Montegiorgio, frazione dove abita la famiglia di Carlotta che, tramite questa Associazione vuole essere presente e partecipe all’evento. A condurre l'evento, che si concluderà con brindisi e torta, sarà Marco Moscatelli. Intrattenimento musicale con La Stanza.