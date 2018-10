Nozze da favola...a portata di mano! Domani e domenica al Fermo Forum torna l'appuntamento con "Fermo Sposi"

Nozze da favola a portata di mano. Torna l'appuntamento con Fermo Sposi, in programma sabato 6 e domenica 7 ottobre al Fermo Forum di Molini Girola. L'apertura è dalle 10 alle 20 di entrambi i giorni. Un'occasione da non perdere per scoprire le ultime novità del settore e una vetrina di prestigio per le aziende che provengono anche dalle province limitrofe. La manifestazione è organizzata da Raffaella Biccirè dell'agenzia Blu Service e da Vittoria Maria Isidori. L'ingresso è gratuito, ma gli interessati possono anche scaricare l'invito sul sito Internet www.fermosposi.it che permette di ricevere un omaggio all'ingresso della manifestazione.

Durante la rassegna la ribalta sarà per le migliori realtà che offrono servizi e prodotti per la festa di matrimonio e per le feste in generale: si va dal mondo del catering all'arredamento, dagli abiti da sposo e sposa alle agenzie turistiche che organizzano i viaggi di nozze. E ancora la confezione delle bomboniere artigianali e gli ultimi prodotti tecnologici per la casa, con una particolare attenzione alle offerte delle wedding planner e ai matrimoni nelle ville: una tendenza sempre più consolidata con location da sogno. "E' il particolare a fare la differenza - commenta Raffaella Biccirè -: cucire l' evento, che rappresenti solo ed unicamente l'essenza degli sposi, è un'arte".

L'iniziativa, nata negli anni scorsi nella splendida cornice di Piazza del Popolo, è poi sbarcata nella struttura fieristica, con ampi spazi e parcheggi a disposizione. L'evento di Fermo si inserisce nell'ambito dei quattro appuntamenti organizzati nei weekend a cavallo fra la fine di settembre e tutto il mese di ottobre, preceduto dalla fiera al Castello della Rancia di Tolentino e seguito nei prossimi fine settimana da Jesi e Civitanova. Quattro saloni che coprono tre province delle Marche nel periodo migliore per pianificare le nozze e giungere preparati alla cerimonia.