Finita l'estate, ricomincia la promozione nelle fiere di settore: Porto Sant'Elpidio presente alla TTG di Rimini

Come ogni anno, terminata la stagione estiva ricomincia la promozione dell'Assessorato al Turismo di Porto Sant'Elpidio all'interno delle più importanti fiere italiane di settore. Da mercoledì 10 ottobre è la volta della 55esima edizione di TTG Incontri di Rimini, il principale salone del turismo Business to Business in Italia.

Considerata l'appuntamento più importante dell'anno per presentare e scoprire le novità del mercato, la manifestazione regista oltre 65.000 presenze, raccogliendo tutta l'industria dei viaggi al fine di intrecciare rapporti di conoscenza e collaborazione, attivare nuovi business, confrontarsi e trovare nuove idee. Un evento che riunisce tutta l'offerta per il turismo, l'accoglienza e il tempo libero, creando così efficaci opportunità di incontro tra chi realizza il prodotto e chi lo distribuisce.

Grazie alla collaborazione con il consorzio Noi Marche, che ospiterà il materiale promozionale di Porto Sant'Elpidio nel proprio desk per tutta la durata della manifestazione, la città potrà cogliere questa prestigiosa occasione di visibilità.

"L'obiettivo è quello di massimizzare i contatti per far conoscere Porto Sant'Elpidio - dice l'Assessore al Turismo Elena Amurri -. La località perfetta per una vacanza rilassante e divertente, lontana dal caos delle mete ordinarie ma densa di stimoli ed esperienze con una posizione strategica sul territorio. E' importante lavorare affinché queste caratteristiche siano conosciute da chi programma una vacanza ed in questo le fiere di settore rappresentano un canale imprescindibile. Non meno rilevante è il valore formativo di queste esperienze che arricchiscono le conoscenze sulle buone pratiche e sono fonte di nuovi stimoli sui quali lavorare durante l'anno. Infine la collaborazione con il circuito di Noi Marche amplifica ed ottimizza la nostra presenza, senza pesare sul bilancio comunale, in modo da sfruttare al meglio i vantaggi di questa importante vetrina".