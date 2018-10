Fermo. "Disordine, Oltre il Teatro". Da lunedì 8 la possibilità di acquistare il biglietto per Cuore Matto

Appena un paio di settimane di pre-vendita riservata per gli abbonati e già si sono polverizzati 100 biglietti per lo spettacolo dell’8 dicembre a Fermo. Sta tornando “Disordine, oltre il Teatro” con il nuovo musical “CUORE MATTO” e lo fa travolgendo tutti con la professionalità, gioia ed impegno di sempre. Il nuovo spettacolo mette al centro i più grandi successi italiani degli anni 60 che faranno da colonne sonore a tre storie d’amore che si intrecceranno in un flash-back davvero emozionante.

Scritto da Carla Rossetti, con la regia di Diego Gini e la stessa Carla Rossetti, lo spettacolo andrà in scena con la prima in assoluto sabato 8 dicembre a Fermo, nella splendida cornice del Teatro dell’Aquila. In vista di quella data, dal prossimo lunedì 08 ottobre sarà per tutti possibile acquistare i biglietti presso la biglietteria del teatro

Soddisfatto dello staff e del lavoro che si sta facendo, il direttore organizzativo, Giuseppe Lupoli: “Ho voluto anche questa volta uno staff tecnico di collaboratori fatto di giovani e soprattutto del nostro territorio per valorizzare le nostre potenzialità ed ho chiesto il Teatro dell'Aquila perché sono sempre convinto che è giusto portate uno spettacolo fermano fatto da “artisti” e staff fermani in un teatro fermano....”.

Tanti i giovani coinvolti: Annalisa Nardone e Martina Monti per l’assistenza alle coreografie di Diego Gini; assistente alla regia Leonardo Strappa, già attore nei progetti passati di Disordine oggi lo troviamo come assistente alla regia e collaboratore alle scenografie; ai costumi Giulia Ciccarelli, già parte dello staff sartoria per il “Macerata Opera Festival” e la “Rete Lirica delle Marche” ed è responsabile costumi per alcune compagnie marchigiane; le scenografie saranno di Elisabetta Cereda, scenografa professionista milanese che ha già realizzato la scenografia del musical “Thank you for the music”; un salto nel passato in merito a trucco e parrucco lo faranno fare le mani esperte dello staff di “The Lux” di Cristian Repupilli; onorati di avere la professionalità artistica del performer di musical e regista teatrale Roberto Rossetti che curerà per noi la regia luci. Ad arricchire lo spettacolo, la presenza delle bellissime e bravissime “Le Miss Fever”, trio vocale tutto al femminile composto da Martina Palmoni, Elisa Smerilli e Chiara Smerilli, con il loro impeccabile “vintage look” attualmente lavorano in tutta Italia e all’estero con esibizioni in pieno stile vintage, giocose e femminili.

In ultimo la collaborazione ed il sostegno dell’associazione “Famo cose” guidata da Cristina Donati. Come sempre parte del ricavato sarà devoluto ad una associazione di volontariato: questa volta sarà l’AVIS comunale di Fermo ad essere sostenuta.