3 giorni, quasi 400 km di pedalata: da venerdì a domenica territorio in vetrina con il Marche Trail

Pedalare con se stessi o in compagnia. Riscoprirsi ammirando un territorio pieno di tesori. Mountain bike, paesaggi mozzafiato e il desiderio di visitare i meravigliosi luoghi della Regione Marche. Tutto questo e molto altro ancora è il “Marche Traill”, che partirà il 12 ottobre, transitando nella Città di Amandola sabato 13 e domenica 14; sarà il primo evento nel territorio marchigiano di Bikepacking “unsupported adventure”, ovvero un percorso da effettuare in mountain bike in totale autonomia, senza un limite di tempo massimo e senza nessun supporto pratico o tecnico da parte dell’organizzazione.

Studiata per mettere in evidenza la bellezza di questa Regione e le sue eccellenze, l’iniziativa nasce soprattutto per dare visibilità e un contributo attivo alle zone maggiormente colpite dal sisma del 2016.

Il comitato organizzativo, capitanato da Ivano D’Orazio, è composto da ragazzi e ragazze esperti nel settore del ciclismo in mountain bike, che fanno tutto questo solo per passione e amicizia; uno dei loro obiettivi è anche quello di unire e far conoscere fra loro persone, facendo visitare loro splendidi luoghi con occhi nuovi.



È previsto l’utilizzo, appunto, della moderna tecnica del Bikepacking, che consiste nell’applicare speciali borse al telaio della bicicletta con cui trasportare i generi necessari per affrontare il tragitto, così da pedalare con maggiore mobilità e semplicità. Il percorso, lungo circa 400 Km, per la maggior parte è off-road, ovvero i partecipanti transiteranno su strade bianche, sentieri, boschi e strade secondarie, per immergersi ancor di più nell’avventura. A ogni partecipante verrà assegnata una mappa Gps, con la quale seguirà il percorso indicato.



Si inizierà il 12 ottobre dalla riviera del Conero, si attraverseranno le colline marchigiane e si farà visita a molti altri comuni, per poi transitare nella Città di Amandola, ammirando le vette, il paesaggio, le tradizioni e la storia dei Monti Sibillini. Il punto più alto lo si toccherà passando presso il Rifugio del Fargno, quasi a 1900 m di altitudine. Dopo aver incontrato numerosi altri luoghi meravigliosi, il tragitto si chiuderà presso la splendida costa di Cupra Marittima. Non una gara, non un percorso a tempo, ma un viaggio senza alcun tipo di pressioni, così da poter ammirare fino in fondo ogni luogo visitato. Un’iniziativa importante e degna di nota che pone l’accento sul nostro territorio e sulle infinite bellezze che ha da offrire, ancora e sempre in grado di emozionare il visitatore.