"Pista che vince non si cambia": inaugurata la prima attrazione del Natale Fermano. SCOPRI TUTTO IL PROGRAMMA E GLI ORARI

"Sarà aperta da oggi fino al 6 gennaio con possibilità di un'ulteriore proroga - ha spiegato Trasatti -. Un'attrazione per i giovani e meno giovani con l'obiettivo di creare una vera e propria atmosfera natalizia."

Obiettivo che lo stesso Assessore al Commercio Mauro Torresi, durante la conferenza stampa di presentazione del Natale Fermano, aveva ribadito a gran voce: "Non vogliamo stupire con effetti speciali ma vogliamo creare l’atmosfera affinché le persone possano entrare in Piazza e uscire poi più felici."

"Come avvenuto per gli scorsi anni - ha continuato il vice Sindaco - saranno disponibili 15 mila buoni che verranno distrubuiti a tutti i ragazzi delle scuole per avere accesso alla pista a un prezzo ridotto; ugualmente ci saranno dei buoni anche per il cinema in 10D, per la ruota panoramica e le varie attrazioni. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle famiglie bisognose e numerose con biglietti omaggio." Senza dimenticare che parte dell'incasso, come avvenuto in passato, verrà devoluto in beneficenza all'Associazione Muse del Fermano.

312 metri quadrati di pista, 200 le paia di pattini a disposizione: sono alcuni dei numeri della prima attrazione natalizia inaugurata questo pomeriggio alla presenza del Sindaco Paolo Calcinaro, dell'Assessore al Commercio Mauro Torresi, dell'Assessore ai Lavori Pubblici Ingrid Luciani, dell'Assessore all'Ambiente Alessandro Ciarrocchi, dell'Assessore ai Servizi Sociali Mirco Giampieri, della Presidente del Consiglio Lorena Massucci e dei consiglieri comunali.

Un Natale "super" quello Fermano che sta diventando ormai un marchio di fabbrica.

IL PROGRAMMA E GLI ORARI DELLE ATTRAZIONI DEL NATALE FERMANO



PISTA DI GHIACCIO

DA SABATO 17 NOVEMBRE A DOMENICA 6 GENNAIO

Piazza del Popolo

Orari: feriali 15.00-23.00

festivi e prefestivi 9.00-24.00

dal 24 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni 9.00-24.00

Info. 340.0526335 – Org. ASD Sporteventi



CINEMA 10D

DAL SABATO 24 NOVEMBRE A DOMENICA 6 GENNAIO

Piazza del Popolo

Orari: dal lunedì al sabato ore 9.00-12.30 solo su prenotazione per le scuole

dal lunedì alla domenica e festivi ore 16.00-20.00

venerdì, sabato, domenica e festivi ore 21.00-23.00

Info e prenotazioni. 335.7736803 – Org. “Ilmioeiltuo” Eventi



MERCATINI DI NATALE

DAL SABATO 24 NOVEMBRE A DOMENICA 6 GENNAIO

Piazza del Popolo

Orari: feriali 15.30-20.00

festivi 9.30-12.30 e 15.30-20.00

Info. 389.9613917 – Org. EventiNoStop

DAL SABATO 24 NOVEMBRE A DOMENICA 6 GENNAIO

Monte di Pietà, dalle ore 17.00 alle ore 19.30

L’ANGOLO DEL NATALE!

I bambini e le ragazze del Centro Educativo presentano tante idee regalo fatte a mano per dare al vostro Natale un tocco magico!

Il ricavato andrà a sostegno dell’Opera Educativa delle Ancelle dell’Amore Misericordioso

Info. 0734.226598 – Org. Centro Educativo per Minori “Opera Don Ricci”



RUOTA PANORAMICA

DA SABATO 24 NOVEMBRE A DOMENICA 6 GENNAIO

Piazza del Popolo

Orari: feriali 15.00-23.00

festivi e prefestivi 9.00-24.00

dal 24 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni 9.00-24.00

Info. 340.0526335 – Org. ASD Sporteventi



NATALEXPRESS

SABATO 24 E DOMENICA 25 NOVEMBRE, SABATO 1 E DOMENICA 2 DICEMBRE DA DOMENICA 9 DICEMBRE A DOMENICA 6 GENNAIO

Centro storico

Orari: 10.00-13.00 e 16.30-19.30

Info. 366.1671677 – Org. Francesco Reali



CASA DI BABBO NATALE

DA SABATO 8 DICEMBRE A DOMENICA 6 GENNAIO

Tunnel Viale Vittorio Veneto

Orari: sabato domenica e festivi ore 16.30-19.30

lunedì- venerdì ore 9.00-12.00 solo su prenotazione per le scuole

info. 320.0871883 – Org. Ass. Contrada Campolege



LABIRINTO DI SCROOGE

DA DOMENICA 9 DICEMBRE A DOMENICA 6 GENNAIO

Piazzale Azzolino

Orari: dal giovedì alla domenica ore 16.30-19.30

Info. 377 987 4992 – Org. H.O.R.T.



HAPPY NEW YEAR

LUNEDÌ 31 DICEMBRE

Piazza del Popolo, dalle ore 22.00

Info. 333.4801281 – Org. Stefano Castori



MARATONA DEL SORRISO – ANIMAZIONE PER BAMBINI

VENERDÌ 28 DICEMBRE

Centro Sociale Ete Caldarette, ore 17.00

MERCOLEDÌ 2 GENNAIO

Centro Sociale San Marco, ore 17.00

GIOVEDÌ 3 GENNAIO

Centro Sociale Lido di Fermo, ore 17.00

VENERDÌ 4 GENNAIO

Centro Sociale Marina Palmense, ore 17.00

SABATO 5 GENNAIO

Happy Village (Via Falcone, 35), ore 17.00



MOSTRE

FERMO LA CITTÀ DEL PRESEPE

Piccole Cisterne Romane, L.go Calzecchi Onesti

Mostra di Presepi aperta dall’8 dicembre al 6 gennaio.

Orario: feriali 17.00-19.30

prefestivi e festivi 10.00-12.00 e 16.00-19.30

mattino su prenotazione per scuole e gruppi

Info. 339.3594257 – Org. Pro Loco Fermo in coll. con Amici del Presepio Fermo

DOMENICA 9 DICEMBRE

Hotel Astoria, ore 9.30-19.00

31° edizione MOSTRA-MERCATO OROLOGI &…

Ingresso libero

Info. 328-5424606 - 333-4801281 - www.mostraorologi.it – Org. Comitato Mostra Orologi e Gioielli

INTANTO, IL MERCATO COPERTO DEGLI ARTISTI

IX edizione mostra di arti visive

Piazzale Azzolino, ex Mercato Coperto

Mostra aperta da sabato 15 dicembre a domenica 6 gennaio.

Orario: tutti i giorni 16.00-20.00

Info. 333.8700369 – Org. Trentatrè Edizioni in coll. con l’Ass. Il Bianco – da un’idea

di Bibi Iacopini