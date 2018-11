Costruzioni ed Intelligenza Artificiale. “Dalla Ricerca al Mercato”: il Presidente della Compagnia delle Opere Marche Sud Emanuele Frontoni interviene al FIDEC di Milano

Nel suo intervento “Dalla Ricerca al Mercato”, che si svolgerà dalle 14 alle 14:30, il Presidente della CDO Marche Sud illustrerà delle case histories marchigiane in cui sono risultati chiari i benefici derivanti dall’uso di sistemi innovativi per il mondo dell’edilizia.



“Due saranno gli ambiti trattati – ha dichiarato il Presidente Frontoni –: nel primo racconterò come attraverso droni e immagini sia possibile valutare per similarità i rischi sismici nei centri storici colpiti nelle Marche dal terremoto, per prevenire in altri territori i medesimi problemi. Poi, mostrerò come gli odierni sistemi di visione artificiale utilizzati dal nostro gruppo di lavoro alla Politecnica delle Marche possano valutare a priori, grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale, le interazioni tra individui negli spazi condivisi, in maniera tale da progettare spazi che misurino e favoriscano le interazioni tra le persone”.