Fermo. La magia di Piazza del Popolo vista dall’alto: inaugurata oggi la ruota panoramica. FOTO

Sabato scorso era stata la volta della pista di ghiaccio , oggi in Piazza del Popolo a Fermo si è proceduto con il “taglio del nastro” anche dell’attrazione clou del Natale Fermano, la ruota panoramica, del cinema in 10D, dei mercatini e del Natalexpress.

Il super “villaggio di Natale” è quindi quasi al completo, ci aspetterà attendere l’8 dicembre per l’apertura delle ultime attrazioni: la Casa di Babbo Natale, il Labirinto di Scrooge e la mostra dei presepi.

Ruota panoramica che negli ultimi giorni, soprattutto dopo il montaggio avvenuto martedì mattina, ha fatto molto discutere: non è infatti un mistero che, soprattutto la collocazione della giostra, non ha convinto tutti. Notizia di ieri l’incontro avvenuto mercoledì ad Ancona tra una delegazione del Comune di Fermo, composta dagli assessori Francesco Trasatti, Mauro Torresi e Ingrid Luciani e dal dirigente comunale del settore lavori pubblici e ambiente Alessandro Paccapelo e l'architetto Carlo Birrozzi, direttore della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche.

Un incontro incentrato in particolare sull’allestimento e sulla collocazione della ruota che però sembra non preoccupare il vice Sindaco che proprio ieri, ai nostri microfoni, si è detto “tranquillo e convinto che non ci sarà nessun tipo di problema. Con la Soprintendenza c'è già un rapporto di grande collaborazione e un contatto costante; in ogni caso abbiamo accolto l'invito a coordinarci ulteriormente con loro in futuro a riguardo di allestimenti che possano ritenere impegnativi”.

14 i metri di altezza, 14 le cabine, ognuna con quattro sedute, per un totale di 56 posti. 2 euro e 50 il biglietto, 1,50 ridotto. La ruota panoramica rimarrà attiva fino al 6 gennaio con i seguenti orari. Feriali dalle 15 alle 23, festivi e prefestivi dalle 9 alle 24 mentre dal 24 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni dal 9 al 24.

Soddisfatto il vice Sindaco di Fermo Francesco Trasatti che ha parlato di una “magia che ognuno può vedere con i propri occhi salendo sulla ruota.” Una magia alla quale fanno da contorno l’illuminazione della Piazza che da Palazzo dei Priore fino al Palazzo Comunale infonde la gioia dell’atmosfera natalizia e l’albero di Natale posizionato davanti a Palazzo dei Priori addobbato con le palline dell’Associazione Mus-e del Fermano.

“Una ruota panoramica che in questi giorni ha diviso – ha proseguito Trasatti -, ma rispetto con serenità tutte le opinioni. Il nostro intento è stato quello di consolidare una dimensione della Piazza come penso mai ci sia stata negli anni. Tengo ovviamente in considerazione ogni suggerimento.”

Inaugurati anche i mercatini, sono 14 le casette posizionate in Piazza del Popolo, e il cinema in 10D che, attraverso effetti speciali, fa vivere un’esperienza di 10 minuti divertente e originale.