Pista, ruota panoramica e... tanta solidarietà: tutte le attività benefiche del Natale di Fermo

“Oltre alla quotidiana attività a beneficio di chi ha bisogno, con l’azione che l’amministrazione Comunale porta avanti attraverso i Servizi Sociali – ha detto l’assessore alla cultura Francesco Trasatti - da tre anni diamo spazio a iniziative di solidarietà e di aiuto perché in un momento di festa come il Natale nulla può esser dato per scontato e proprio in questo periodo la soglia di attenzione alle difficoltà deve essere più alta, non si può rimanere indifferenti. E’ per questo che parte del ricavato delle attrattive di Natale, come pista di ghiaccio e ruota panoramica, sarà destinato all’encomiabile attività condotto da Mus-e del Fermano onlus, che attraverso l’arte contribuisce a favore l’integrazione fra i bambini anche di diverse nazionalità”.



“Nel ringraziare Mu-se e il suo Presidente Enrico Paniccià per questo progetto, con cui sono in essere da sempre valide collaborazioni, siamo sicuri – ha detto l’assessore al commercio Mauro Torresi - che chi verrà a Fermo nel periodo delle feste sarà lieto di voler partecipare anche a questa finalità, così come vogliamo ringraziare di cuore associazioni ed enti che hanno voluto organizzare eventi culturali di qualità in beneficenza”.



“Siamo felici della partnership con il Comune di Fermo per questo Natale solidale 2018 – ha aggiunto il Presidente di Mus-e del Fermano onlus, Enrico Paniccià - che ci consentirà di avviare nuovi laboratori nelle scuole del territorio. È un legame forte che si rafforza, visto che da tempo operiamo insieme per progetti sulla formazione e l’integrazione, in particolare per l’area di Lido San Tommaso e Lido Tre Archi. Segnaliamo anche che le 300 palline che abbelliscono l’albero di Natale in Piazza del Popolo sono state fornite da Mus-e del Fermano onlus e che molte di esse riportano i nomi delle attività e delle persone che in questi anni hanno sostenuto il progetto. Un modo ulteriore per dire grazie a chi ci ha sostenuto ed aiutato in questi anni”.





Non solo Mus-e nel Natale di Fermo, dunque, ma, come detto, anche altre associazioni attraverso spettacoli ad hoc verranno aiutate nel perseguire gli scopi e le attività sociali e di solidarietà che portano avanti: è il caso, l’8 dicembre alle ore 21.15 al Teatro dell’Aquila, del musical Cuore matto, con i più grandi successi italiani degli anni '60, musical inedito in due atti, diretto da Diego Gini e Carla Rossetti, targato “Disordine, oltre il teatro” e rigorosamente cantato dal vivo (info: biglietteria del teatro dell’aquila 0734. 284295) per l’Avis Comunale di Fermo.



La CNA Territoriale di Fermo, in collaborazione con SRGM - Società Regionale Garanzia Marche e il patrocinio del Comune di Fermo, organizza invece la seconda edizione di "Note di Solidarietà", serata di beneficenza a sostegno dei nuclei familiari in difficoltà della città di Fermo: in programma il concerto "Laura Avanzolini canta Bacharach - A Christmas Night". L’appuntamento è per il 14 dicembre alle 21.30 al Teatro dell’Aquila. Prevendita biglietti concerto: Sedi CNA, Biglietteria Teatro dell’Aquila, Edicola Catia viale Don Minzoni, Porto S. Giorgio, Amadeus dischi, Porto S. Giorgio.



Altro appuntamento il 5 gennaio prossimo alle ore 21 con la band “Carodeandré” che porterà, sempre al Teatro dell’Aquila, il concerto dal titolo “Un destino ridicolo”, per testimoniare, se ce ne fosse ancora bisogno, l’affetto nei confronti di Fabrizio De André, uno dei più autorevoli “maestri di pensiero” del ‘900, a distanza di ormai 20 anni dalla sua scomparsa. Uno spettacolo organizzato dall’associazione Amici dell’Opera Don Ricci onlus, cui verrà devoluta una parte del ricavato della serata.