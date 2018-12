Al via anche la stagione di teatro per ragazzi di Montegiorgio: sabato il primo appuntamento, all'Alaleona arriva "Il tenace soldatino di stagno"

Sabato 8 dicembre primo appuntamento con la settima edizione di Domeniche a Teatro, la stagione di teatro per ragazzi e famiglie promossa dal Comune di Montegiorgio e da Proscenio Teatro nell'ambito del Circuito "Tir-Teatri in Rete", progetto che consorzia dieci Comuni nelle Province di Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, il più grande circuito di Teatro per l'infanzia e la gioventù nella parte sud della Regione Marche.

L'appuntamento è al Teatro “Domenico Alaleona” alle ore 17,15: in scena la compagnia “Fontemaggiore-Teatro Stabile d'Innovazione” di Perugia, una delle formazioni storiche del Teatro per i ragazzi in Italia, attiva da oltre quarant'anni con decine di produzioni realizzate e rapprsentate in tutto il territorio nazionale.

Lo spettacolo che rappresenteranno è “Il tenace soldatino di stagno", tratto dalla celeberrima fiaba di H.C. Handersen: un lavoro di grande impatto visivo immerso nei colori e nelle atmosfere del Natale.



Il botteghino sarà aperto dalle ore 16,45. Sarà possibile acquistare il biglietto anche on-line sul sito www.ciaotiket.com o prenotarlo telefonicamente presso “Proscenio Teatro” dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 14, ai numeri 0734 440348-440361 o al mobile 335 5268147.