Note di Solidarietà 2018. Venerdì al Teatro dell’Aquila il concerto promosso dalla CNA di Fermo

Dopo il successo del concerto del 2017 a Porto San Giorgio, la CNA Territoriale di Fermo, in collaborazione con SRGM – Società Regionale Garanzia Marche e il patrocinio del Comune di Fermo , presenta la seconda edizione di “ Note di Solidarietà ”, serata di beneficenza a sostegno dei nuclei familiari in difficoltà della città di Fermo: in programma il concerto “Laura Avanzolini canta Bacharach – A Christmas Night”.

Laura Avanzolini

“Nel 2017 i fondi raccolti nella prima edizione – riferiscono il Presidente Territoriale Paolo Silenzi e il Direttore Generale Alessandro Migliore - hanno contribuito alla sistemazione del Cinema Europa ad Amandola, a sostegno quindi del tessuto sociale delle comunità colpite dal sisma, visto che avevamo abbinato al concerto anche il mercatino di Natale con le aziende dell’artigianato e dell’agroalimentare dell’entroterra. Quest’anno abbiamo concentrato le nostre forze per un evento solidale con cui sostenere i nuclei familiari in difficoltà di Fermo – ricordano i vertici CNA - in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Sociali e all’Assessore Mirco Giampieri che ringraziamo. Acquisteremo infatti delle card spesa che consegneremo ufficialmente all’Amministrazione la sera del nostro evento, affinché i Servizi Sociali le possano assegnare alle famiglie seguite, per la spesa di Natale”.

Grazie al supporto degli sponsor (Bad, Sì Superstore di Fermo, Tombolini Motor Company, Officina Blu Lancia e La Femme Parrucchieri di Fermo) la CNA di Fermo offre anche quest’anno una serata musicale di alto livello.

L’appuntamento è per il 14 dicembre 2018 alle 21.30, al Teatro dell’Aquila di Fermo, con una rilettura del repertorio di Burt Bacharach, accompagnata da alcuni dei più celebri successi natalizi internazionali ad opera di Laura Avanzolini, una delle voci più emozionanti del panorama musicale nazionale, con la complicità degli arrangiamenti del M° Michele Francesconi e di sestetto di musicisti di grande spessore ed esperienza. Burt Bacharach è ancora oggi un punto di riferimento per tutti gli amanti della musica e della forma canzone. Nelle sue composizioni, è stato capace di unire gusti eterogenei ma sempre raffinati ed eleganti.

Laura Avanzolini – Voce

Giacomo Uncini – Tromba E Flicorno

Antonangelo Giudice – Sax Tenore

Paolo Del Papa – Trombone

Walter Pignotti – Chitarra

Tiziano Negrello – Contrabbasso

Michele Sperandio – Batteria

Ingresso € 10,00 – posto unico. Prevendita biglietti concerto: Sedi CNA Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio. Biglietteria Teatro dell’Aquila. Edicola Catia P.S.Giorgio. Amadeus dischi, P.S.Giorgio.