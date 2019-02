Porto Sant'Elpidio. Appuntamento da non perdere al Teatro delle Api, venerdì arriva Simone Cristicchi con "Manuale di volo per un uomo"

A pochi giorni dall'accoglienza entusiasta di "Esodo" sulle vicende dei profughi giuliano dalmati alla Fenice di Senigallia, Simone Cristicchi torna nelle Marche per un nuovo tutto esaurito, venerdì 22 febbraio al Teatro delle Api di Porto Sant'Elpidio, con "Manuale di volo per uomo", secondo appuntamento della stagione realizzata da Comune e AMAT con il contributo di MiBAC e Regione Marche.

Ph: LaPresse

In "Manuale di Volo per Uomo", Cristicchi interpreta un quarantenne rimasto bambino: qualunque cosa guardino i suoi occhi - dal fiore cresciuto sull'asfalto, ai grandi palazzi - tutto è stupefacente, affascinante, meraviglioso! Per molti è un "ritardato" da compatire, per alcuni un genio.

Sicuramente è un tipo strano, che ama dipingere un mondo tutto suo, contare le lettere che formano le parole, camminare seguendo una sua indecifrabile traiettoria. In realtà, Raffaello è un "super-sensibile" e possiede poteri speciali: la sua mente fotografica mette a fuoco i particolari, i dettagli che sfuggono agli altri esseri umani, forse perché "niente è più grande delle piccole cose!". Nel racconto poetico e surreale del suo microcosmo, Raffaello descrive vicende minime ed universali del suo affollato quartiere, la grande città che fa paura, il paradiso della ferramenta dove tutto è catalogato alla perfezione.

"Forse volare – scrive Cristicchi - significa avere il coraggio di buttarsi nella vita mantenendo intatto il bambino dentro di noi. E soprattutto non lasciarsi sfuggire la bellezza che ci circonda".

Prodotto dal Teatro Stabile d'Abruzzo – di cui Cristicchi dal 2017 è direttore artistico – con il Centro Teatrale Bresciano e Corvino Produzioni, lo spettacolo è scritto dal cantautore romano con Gabriele Ortenzi e la collaborazione di Nicola Brunialti. Le musiche e le canzoni inedite sono di Cristicchi e Ortenzi, autore anche delle musiche originali. Scene e costumi sono firmate da Domenico Franchi, le luci da Cesare Agoni con Veronica Penzo, disegno audio di Andrea Balducci. Aiuto regia Ariele Vincenti, regia di Antonio Calenda.