Si parla di dieta mediterranea... a tavola! Appuntamento sabato 23 febbraio a Torre di Palme

Il dottor Paolo Foglini

L'iniziativa - la prima di tre - è stata presa dai titolari del ristorante in collaborazione con l'associazione De Gustibus e con la partecipazione del Laboratorio Piceno della Dieta Mediterranea.

Sarà il dr Paolo Foglini, diabetologo, già direttore del Centro di diabetologia dell'ospedale Murri di Fermo, vice presidente del Laboratorio, a spiegare l'importanza della dieta mediterranea validata scientificamente nel nostro territorio e il suo nesso con il mare.

Terra di gusto, terra mediterranea è un progetto che nasce per dare e trasmettere il valore pieno della Terra di Marca attraverso la conoscenza delle tradizioni culinarie che da sempre appartiene e caratterizza quest'area delle Marche.

Il progetto pensato con tre appuntamenti culinari, in uno dei Borghi più belli d'Italia, «intende - spiegano i promotori - tradurre il manifesto della Dieta mediterranea in cibo e convivialità».

Sarà anche l'avvicinamento al prossimo Festival mediterraneo che, fissato per giugno prossimo, vedrà la partecipazione di rappresentanze europee, del Medio Oriente e del Nord Africa che si riconoscono nelle tre religioni del Libro: ebraismo, cristianesimo, islamismo.

Il menù della serata sarà, ovviamente, con le specialità del nostro Adriatico.