Tutti nel grembo di Tipicità! Domani al via il Made in Marche Festival

Dopo il rituale taglio del nastro delle ore 11.00, quaranta gli appuntamenti in programma in questa prima giornata inaugurale che, tra gli altri, vede la presenza dello scrittore e giornalista più noto in Italia, Paolo Mieli, intervistato da Marco Ardemagni, “voce” di Caterpillar AM.

Ardemagni, direttore artistico del nuovo format “Grembo”, dialoga anche con Antonio Pascale (ore 12.30) al ritmo di “viva l’’innovazione, viva il futuro” e con Alberto Mingardi (ore 17.45), direttore dell’Istituto “Bruno Leoni” che spiegherà perché il neoliberismo in realtà è una rarità in molti Paesi occidentali.

In Accademia, laddove la cucina diventa spettacolo, grandi protagonisti ai fornelli: lo chef televisivo Alessandro Circiello, con “Nutrire il benessere”; Anton Kalenic, executive chef del Marriott di Minsk e Barbara Settembri de “La Locanda dei Matteri” con “Da Minsk alla Marca: la cucina del popolo”; Nikita Sergeev, del ristorante “L’Arcade”, che alle 16.30 propone il suo brodetto di Porto San Giorgio con “L'Adriatico si tuffa nel futuro”. Altri due appuntamenti completano il programma dei cooking show: “San Miniato, un prezioso scrigno di sapori”, con lo chef Gilberto Rossi e “Vingisgrassi: dalla storia all'Europa”, presentato dalla chef Iginia Carducci (info, programma completo e prenotazioni su www.tipicita.it).

Nei 13mila mq di esposizione, con oltre 210 realtà presenti, numerose le esperienze da sperimentare, tutte unite dal segno distintivo del “buon vivere all’italiana”. Fittissimo il cartellone del Teatro dei Sapori, con ingresso su prenotazione: s’inizia alle 10.30 con “Il pisello (vesello) di Montesanto”, poi alle 13.00 si salpa con “Gustaporto: fish & glamour a Civitanova Marche”. Si prosegue alle 16.30 con “Dal Catria e Nerone alle Città della birra” poi, alle 19.30, è la volta delle sorprese del parco, a cura della TreValli. Per chi ama gustare il vino ci sono quattro incontri alla scoperta delle specialità dei vitigni marchigiani, mentre alle 18.00 è in programma la presentazione del libro “La Rampicante” di Davide Grittani, ambientato nel nostro territorio e candidato al premio Strega.

Ancora le Marche in mostra, con il docufilm sulla Sibilla, il corso di formazione per giornalisti “Raccontare il locale nella comunità globale”, le jam session a tu per tu con “Le persone del bio, i prodotti, la terra” e l’incontro “Agricoltura di precisione” dell’Università Politecnica delle Marche. Tra gli appuntamenti anche quello dell’internazionalizzazione in Georgia e due workshop sul marketing territoriale, organizzati da UNIMC.

Attenzione massima verso le nuove generazioni con “Tipicità for kids”, un programma di appuntamenti appositamente concepito, realizzato in collaborazione con UNIMC e Marche Book Style. Largo ai più piccoli, con laboratori, attività, giochi, letture animate, robotica e spettacoli di illusionismo.

Tipicità è frutto del lavoro di squadra di una compagine pubblico-privata guidata dal Comune di Fermo in collaborazione con la Regione Marche, insieme ad una nutrita squadra di enti locali rappresentativa di tutto il territorio regionale, le Università di Ancona, Camerino, Macerata in qualità di partners scientifici ed UBI Banca nel ruolo di project partner. Il biglietto d’ingresso costa 8 euro. Apertura dalle 9.30 alle 21. E la sera, tutti nel centro storico di Fermo per “Tipicità in the City”!