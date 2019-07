A Torre di Palme arriva Shabby al borgo: artigianato artistico protagonista







Torna l’appuntamento (in allegato foto della scorsa edizione) con l’artigianato artistico di “Shabby al Borgo” a Torre di Palme, uno dei borghi più belli d’Italia, sabato 13 e domenica 14 Luglio.

Una mostra – mercato di artigianato ed autoproduzioni selezionate e di qualità, che ha contato oltre cinquemila visitatori nella scorsa edizione. Più di 50 gli espositori che provengono da Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Campania e Puglia, oltre che dalle Marche.



Sono previsti un’apposita area di animazione e laboratori didattici per bambini, una sezione dedicata a corsi e laboratori per adulti; per tutta la manifestazione, inoltre, si alterneranno momenti di spettacolo ed esibizioni dal vivo di artisti, musicisti e giocoleria.



Un appuntamento, giunto alla quarta edizione, a cura dell’Associazione culturale “A mano”, con il patrocinio del Comune di Fermo, molto apprezzato perché riesce a trasformare e ricreare a Torre di Palme un mondo pieno di magia e di incanto che si fonde con il fascino naturale del luogo, un’opportunità per ammirare la bellezza di creazioni artigianali, frutto di fantasia che diventano vere e proprie opere d’arte.



“Uno degli eventi estivi che connota Torre di Palme, che vede appassionati venire da ogni parte d’Italia e dall’estero, che per Shabby soggiornano in città e hanno così anche l’occasione di fare turismo e conoscere Fermo” – hanno sottolineato gli assessori Francesco Trasatti e Mauro Torresi.



Orari di apertura: sabato 13 luglio dalle 15:00 alle 24.00; domenica 14 luglio dalle 10.00 alle 24.00. I collegamenti tra il parcheggio di Marina Palmense e Torre di Palme saranno garantiti sia con navette, sia con il trenino. Ingresso libero.



Info: https://www.facebook.com/events/882979735368489/