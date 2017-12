La Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro in prima linea a sostegno dell'Opera Pia Gatti di Montecosaro

Come piacevole tradizione di ogni Natale, la Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro è stata in visita all'Opera Pia "A. Gatti" di Montecosaro.

Gli Amministratori dell’Istituto di credito, Maria Tiziana Pepi e Giuseppe Ascani, e il titolare della filiale di Montecosaro centro storico Stefano Morganti, hanno salutato e rivolto gli auguri per le festività e per il nuovo anno agli ospiti ed agli operatori della struttura, agli impiegati, amministratori e al Presidente Luigi Talamonti.

E, sempre come da tradizione, la Banca di viale Matteotti ha consegnato agli ospiti il contributo annuale.

Presenti anche il Sindaco Reano Malaisi e il Presidente della Pro Loco di Montecosaro Alessandra Massari.

“Ringraziamo la Banca per la sua ormai storica vicinanza e sostegno”, ha detto il presidente Talamonti.

“L’Opera Pia Gatti è una delle eccellenze di Montecosaro – ha evidenziato Maria Tiziana Pepi – e Montecosaro rappresenta una parte importante delle radici della nostra Banca”.

“Questa Struttura – ha detto Ascani – si occupa di dare assistenza e qualità della vita ai nostri anziani che sono una risorsa e la nostra memoria storica”.

“Vorrei ringraziare tutta l’Opera Pia Gatti – ha detto il Sindaco Malaisi - il presidente, gli impiegati e gli operatori che sono tutti i giorni in prima linea, per quanto avete fatto e farete anche nel 2018 per gli anziani ospiti della Struttura. Siete un vanto per il territorio”.