Il Comitato Discarica S. Biaggio attacca Pompozzi: "Da gennaio in arrivo 2.000 tonnellate di rifiuti dall'Umbria", ma la Provincia smentisce: "Accordi non coinvolgono gli impianti del territorio"

"Il 23 novembre 2017 Stefano Pompozzi, Vicepresidente della Provincia di Fermo con delega all'ambiente, comunicava che la provincia e ATA4 davano parere negativo al trattamento dei rifiuti (TMB) sulla richiesta avuta da parte della Regione Marche per i rifiuti della regione Umbria. Peccato che il Vice Presidente non abbia spiegato che l'impianto per il trattamento dei rifiuti (TMB) presso la discarica San Biagio di Fermo è bloccato da aprile 2017 e stanno trattando i rifiuti locali (indifferenziato) con un macchinario preso in affitto, con deroga della Provincia fino a primavera 2018". Comincia così l'affondo di Renato Rossi , Presidente del Comitato Discarica S. Biagio di Fermo, in merito alla questione del trattamento dei rifiuti provenienti dall'Umbria.

Il presidente della Provincia Moira Canigola e il suo vice Stefano Pompozzi

"Noi del Comitato, nella conferenza stampa del 28 ottobre 2017, abbiamo fatto vedere con dei filmati il trattamento sommario dei rifiuti abbancati in discarica, ma questa è storia - continua Rossi -. Sempre il Vice Presidente Stefano Pompozzi rimarcava che comunque non si trattava di abbancamento di rifiuti, ma di trattamento, dopodiché i rifiuti stessi tornavano in Umbria. Purtroppo non si è avuta nessuna comunicazione né da parte del Comune di Fermo - Asite, né da parte del Vice Presidente della Provincia Pompozzi, né da parte della Presidente della Provincia Moira Canigola (Presidente di ATA4), che da inizio gennaio 2018 stanno arrivando dalla Regione Umbria, con codice CER191212, esattamente 2.000 Tonnellate di rifiuti da abbancare in discarica San Biagio di Fermo".



"Noi del comitato poniamo delle domande: chi e come ha fatto arrivare i rifiuti dalla Regione Umbria? Visto che il Presidente di Asite Alberto Paradisi ha dichiarato che "Asite fa quello che dice la Provincia",

quali sono gli accordi fra le parti? - prosegue il comunicato -.Siamo a ribadire il fatto che Asite - Comune di Fermo incassano e i cittadini della Provincia di Fermo pagano.

Nel mese di dicembre 2017, Asite Comune di Fermo ha presentato presso la Provincia un progetto di ampliamento della discarica San Biagio, mediante sormonto, con un costo stimato di spesa di quasi 1 milione di euro, che sarà a carico della comunità, mentre Asite - Comune di Fermo, continueranno ad incassare milioni di euro con il commercio dei rifiuti, come hanno fatto negli ultimi anni (Vedi bilanci Asite).

Cosa molto strana è che quando c'è da dire NO al trattamento (TMB) dei rifiuti dall''Umbria, risponde la Provincia - ATA4 e fanno bella figura con opinione pubblica e istituzioni, quindi ATA 4 funziona. Quando c'è da fare un ampliamento della discarica San Biagio, la domanda la presenta Asite - Comune di Fermo, quindi ATA4 non funziona".



"Pregiatissima Presidente della Provincia Moira Canigola, Presidente di ATA4, per norma scritta è ATA4 che deve decidere tutto il circuito dei rifiuti su base provinciale - conclude Rossi rivolgendosi direttamente alla Canigola -. Questo dimostra che il programma sull'ambiente - rifiuti nella Provincia di Fermo è, come noi sosteniamo, programma di Asite - Comune di Fermo, ossia ampliare la discarica, abbancare 100 mila tonnellate di rifiuti all'anno e incassare milioni di euro.

Se nessuno senza permessi di istituzioni può commerciare rifiuti, non è che queste 2.000 tonnellate sono state trattate su Amazon o Alibabà.....?".

A stretto giro di posta è arrivata anche la risposta dei vertici provinciali, espressa attraverso una nota sottoscritta dalla Presidente Moira Canigola e dal vicepresidente Stefano Pompozzi.

"L’accordo interregionale fra Regione Marche e Regione Umbria per risolvere l’emergenza rifiuti di quest’ultima non prevede assolutamente il coinvolgimento di impianti ubicati nella Provincia di Fermo - precisano i due -. Su tale possibilità si era già pronunciato il Comitato di coordinamento dell’Ata esprimendo un netto parere negativo, motivato dal prolungarsi del trattamento dei rifiuti provenienti dalla Provincia di Ancona e dalla gestione provvisoria della fase di selezione dell’Impianto TMB.

Attualmente presso l’impianto TMB gestito da Asite arrivano soltanto i rifiuti urbani della Provincia di Ancona che, dopo il trattamento, vengono portati a smaltimento presso le discariche anconetane con un accordo prolungato fino a giugno 2018".

"Non ci sono invece accordi con la Regione Umbria per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani presso la discarica dell’Asite - proseguono la Canigola e Pompozzi -. Probabilmente i rifiuti di cui si parla sulla stampa online sono rifiuti speciali dei quali la discarica dell’Asite può smaltire un quantitativo fino al 25% degli urbani e il cui conferimento presso l’impianto non è soggetto a nessun accordo, ma dipende dal libero mercato e dalle scelte manageriali di Asite, sulle quali la Provincia di Fermo non ha poteri di intervento, sussistendo il solo obbligo per la municipalizzata di assicurare la priorità allo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nella nostra Provincia e in subordine nella Regione Marche.

Chiariti questi aspetti, si assicura che le segnalazioni provenienti dalla stampa saranno tenute in debita considerazione nel corso degli accertamenti periodici previsti per la discarica Asite, volti a verificare il rispetto delle disposizioni ambientali e delle previsioni del piano regionale circa le priorità di smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nel nostro territorio".

"Per quanto riguarda il progetto di ampliamento della discarica presentato da Asite a dicembre 2017 - concludono la Canigola e Pompozzi - è in corso l’istruttoria tecnica degli elaborati. Le valutazioni riguarderanno, oltre agli aspetti costruttivi e ambientali, anche quelli relativi al fabbisogno di smaltimento di rifiuti previsto per il territorio fermano nei prossimi anni dal piano regionale".