L'"Adriatica", ciclovia urbana e turistica da 1300 km: venerdì a Martinsicuro l'incontro tra le Regioni Adriatiche

Venerdì 12 gennaio Martinsicuro ospiterà l'incontro tra le Regioni Adriatiche per l'utilizzo dei fondi ministeriali destinati alla realizzazione dell'Adriatica, la Ciclovia turistica e urbana che correrà ininterrotta da Trieste a Santa Maria di Leuca per 1300 km. L'incontro è organizzato da FIAB ONLUS (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) assieme alle regioni Abruzzo e Marche, con la collaborazione del Comune di Martinsicuro.

Avrà luogo presso la Torre Carlo V che, per secoli, rappresentò il confine di stato tra Regno delle due Sicilie e Stato della Chiesa e che venerdì vedrà un passaggio fondamentale per questa grande opera di unificazione sostenibile delle Regioni Adriatiche.

Abruzzo e Marche stanno già collaborando per la realizzazione del ponte ciclopedonale sul Tronto che le unirà attraverso il collegamento dei rispettivi tratti di ciclovia. Grazie a questo clima di collaborazione, le stesse si proporranno congiuntamente come capofila della cordata delle regioni adriatiche per rappresentarle presso il Ministero e coordinare la cabina di regia per la realizzazione della ciclovia assieme alla FIAB, con la quale quasi tutte le regioni adriatiche, incluse le Marche, hanno soscritto un protocollo di collaborazione.

La FIAB, principale associazione cicloambientalista italiana con oltre 150 articolazioni presenti in tutte le regioni e oltre 17 mila attivisti, è stata la prima a ideare, nel 2001, la rete di ciclovie nazionali Bicitalia, di cui l'Adriatica costituisce il ramo "numero 6".

All'incontro di Martinsicuro saranno presenti anche i rappresentanti delle Province di Ascoli e Teramo e dei comuni costieri dei due territori, direttamente interessati dall'infrastruttura, che rappresenta la spina dorsale della nuova mobilità. Molti hanno già aderito all'iniziativa nazionale FIAB ComuniCiclabili, come Pineto, Grottammare, Tortoreto e Giulianova, ai quali se ne aggiungeranno altri, a cominciare proprio da Martinsicuro, in un'ottica di ampio comprensorio a misura di bici e di persona. L'appuntamento è alle ore 11.30 presso il Torrione Carlo V (Statale Adriatica 16).