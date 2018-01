Un anno di "Adotta una Stalla": molti risultati raggiunti ma tanto resta ancora da fare: Orsili a RF1: "L'emergenza non è finita, gli allevatori si sentono abbandonati"

22 gennaio 2018 : quella di oggi non è una data come un'altra per l'associazione “Adotta una Stalla”. Esattamente 365 giorni fa, infatti, nasceva il progetto di volontariato per aiutare in maniera diretta e concreta gli allevatori dei Sibillini colpiti dagli eventi sismici del 2016.

Un'immagine della stalla realizzata a Pievebovigliana

Un compleanno importante, quindi, che verrà festeggiato domenica prossima con un pranzo al ristorante Mezza Luna di Ussita: per l'occasione Rossano Orsili, uno dei fondatori di Adotta una Stalla, ha stilato in diretta su Radio Fermo Uno un bilancio dei primi 365 giorni di vita dell'associazione: “E' stato un anno molto intenso – racconta Orsili – a partire ovviamente dai primi giorni in cui abbiamo cercato di aiutare gli allevatori nel bel mezzo dell'emergenza neve. Il nostro è stato uno scatto di orgoglio di essere italiani: abbiamo voluto sostenere queste persone in difficoltà e abbiamo avuto una risposta importante da tutta la popolazione".



Una mobilitazione imponente, infatti, ha sostenuto i volontari di Adotta una Stalla nella prima fase del loro progetto, quella legata in particolar modo a rifornire di fieno gli allevatori dei Sibillini: tantissime sono state le donazioni arrivate all'associazione, un'impressionante catena di solidarietà che ha forse trovato il suo esempio più bello negli oltre 400km percorsi alla guida dei loro trattori da un gruppo di allevatori di Mantova, che a inizio febbraio dell'anno scorso sono partiti alla volta di Pievetorina per aiutare i loro “colleghi” colpiti dal sisma.



Finita la fase prettamente emergenziale, i volontari di Adotta una Stalla si sono dedicati invece alla risoluzione dei problemi strutturali, cercando di tamponare il fabbisogno di stalle e box per la rimessa attrezzi: da quel momento sono stati 13 i box installati, oltre alla stalla realizzata a Pievebovigliana (frazione di Valfornace), che verrà finalizzata a breve, e le due che verranno realizzate prossimamente a Bolognola e ad Amandola.



Numeri importanti, lo riconosce lo stesso Orsini, soprattutto per un gruppo di volontari che per portare avanti questo progetto hanno tolto tempo al loro lavoro e alle loro famiglie: “Abbiamo fatto tanto – spiega – ma non siamo mai soddisfatti perché ci sono tante persone che sono ancora in difficoltà e si sentono abbandonate: hanno perso la casa e il lavoro ma non la dignità e quindi noi dobbiamo cercare di aiutarli sul posto. Non è facile, però, perché ora, essendosi allentata l'attenzione generale sul tema, è anche più complicato intercettare delle donazioni”.



A più di un anno dalle scosse, infatti, l'emergenza è tutt'altro che terminata e chi ha vissuto da vicino le situazioni degli allevatori lo sa bene: “Alcune aziende sono riuscite a ripartire perché è rimasto in piedi il loro mercato di riferimento -spiega Orsili – ma chi non ha avuto la stessa fortuna ora non ha soldi né per la propria sopravvivenza né per quella dei propri animali: parliamo di persone umili, che non amano chiedere ma che vogliono solo ciò che gli spetta”.



Per cercare di riaccendere i riflettori sulla situazione degli allevatori terremotati, durante l'autunno Adotta una Stalla è uscita dalla sua pagina facebook per andare in mezzo alle gente: particolare successo l'ha ottenuto in particolare l'iniziativa del torneo di calcio balilla itinerante, con le tre tappe di Fermo, Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche che hanno permesso di raccogliere 2500 € interamente destinati alla realizzazione delle stalle sopra citate: “A Fermo abbiamo avuto 16 squadre iscritte, a Porto Sant'Elpidio e a Civitanova 12 – racconta Orsili – ma la cosa più bella è che tanti di coloro che hanno partecipato non solo si sono divertiti, ma ci hanno anche ringraziato per avergli permesso di contribuire a una causa giunta”.



I problemi, come evidenziato in precedenza, ci sono ancora e il pranzo di domenica vuole essere non solo e non tanto un'occasione per celebrare i risultati ottenuti, quanto per riordinare le idee e ripartire di slancio pur tra mille difficoltà verso i prossimi obiettivi: “Per la stalla a Bolognola sono pronti i preventivi – spiega Orsili – e ora la pratica passerà in regione, mentre in settimana ci incontreremo con un allevatore di Amandola. Costruire stalle con ordinanza 5, nel rispetto di tutte le prescrizioni e le autorizzazioni previste, non è facile perché bisogna sapersi in muovere in mezzo a tante, troppe normative. Per questo motivo, sfruttando anche l'esperienza maturata a Valfornace, stiamo fornendo agli allevatori un supporto sia per la parte logistica che per quella strutturale”.