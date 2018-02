Lunedì 2 aprile la seconda edizione della Motopasseggiata solidale: da Serra de' Conti ad Amandola e tour dei Sibillini

Il percorso per il 2018 prevede la partenza da Serra de' Conti (bar-distributore metano, lungo l'ex-arceviese), si passa poi vicino Jesi (passo di Cingoli) per imboccare la SP502, una strada provinciale pedemontana che collega la Vallesina con i territori del Monte San Vicino, per entrare poi nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Attraversa quindi ben tre comunità montane: Comunità Montana del San Vicino, delle Alte Valli del Potenza e dei Monti Azzurri. Con l’innesto sulla ex-SS78, in località Pian di Pieca, si prosegue poi per Sarnano fino ad Amandola.