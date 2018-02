"Lavorare nella direzione della sostenibilità puntando ad un marchio dei prodotti della Valdaso": oggi pomeriggio a Marina di Altidona nuovo incontro sull'Accordo Agroambientale d'Area

Continuano gli appuntamenti nel territorio della Valdaso per illustrare tutte le sfaccettature dell'Accordo Agroambientale d'Area stipulato per tutelare le acque della bassa e media valle del fiume.

Dopo l'incontro inaugurale del Tavolo Blu tenutosi venerdì scorso a Montalto delle Marche, oggi pomeriggio alle 18 si terrà un secondo seminario presso la Sala Joyce Lussu di Marina di Altidona, quindi nel territorio comunale di quello che è l'ente capofila del progetto.

“Partecipazione attiva nella gestione dell'Accordo Agroambientale d'Area”: questo il titolo dell'incontro che sarà introdotto dagli interventi del vicesindaco di Altidona Giuliana Porrà e dell'architetto Rocco Corrado del Gal Fermano.

Prosegue quindi il percorso dell'Accordo Agroambientale e lo fa cercando di coinvolgere direttamente gli agricoltori rispetto all'analisi dei loro reali fabbisogni inerenti la formazione e l'informazione.

Durante l'incontro odierno agli agricoltori verranno presentati anche i facilitatori, delle figure formate dalla Regione Marche e ingaggiate attraverso un bando pubblico: si tratta di un agronomo per il diretto contatto con i 120 agricoltori coinvolti (il Dottor Nicola Lucci) e un architetto per il monitoraggio di area vasta e di governance (Cinzia Guarnieri), visto che l'accordo è promosso dal comitato del contratto di fiume, che si porta dietro tanti altri attori istituzionali oltre a quelli agricoli in senso stretto.

“Alla fine dei cinque anni si dovrà anche misurare come sia cambiato il livello di “capacitazione della valle” rispetto alle tematiche ambientali e alla produzione con metodi più sani – commenta Giuliana Porrà – Penso che questa sia la sfida vera: portare quante più persone possibile nella direzione della sostenibilità e, perché no, arrivare ad un marchio dei prodotti della Valle dell'Aso”