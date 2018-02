Confcommercio Marche Centrali. Al via sul territorio i corsi di formazione obbligatoria per la prevenzione delle ludopatie

La Legge Regionale 3/2017 sulla prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network prevede infatti tale formazione obbligatoria, entro il 3 marzo 2018 (salvo proroghe), per acquisire la competenza necessaria a gestire la relazione con la clientela a rischio ludopatia (la mancata formazione è sanzionabile dai 1.000 ai 6 mila euro).

Coinvolte dal provvedimento sono le sale da gioco e i locali in cui sono installate le apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito e/o giochi con vincite in denaro (titolari legali rappresentanti, preposti, personale assunto a tempo indeterminato, compresi i coadiutori familiari, e personale a tempo determinato di imprese a carattere stagionale). Nello specifico è tenuto alla formazione il personale impiegato nelle sale da biliardo o da gioco (compresi gli esercizi commerciali, pubblici, circoli privati ed associazioni nelle aree aperte al pubblico autorizzati alla pratica del gioco o all’istallazione di apparecchi da gioco) e anche tutti gli esercizi che detengono apparecchi da gioco che determinano vincite in denaro e che sono autorizzati alla pratica del gioco come lotto, superenalotto lotterie ed altre forme di gioco similari (gratta e vinci).

Personale qualificato dell'ASUR sarà a disposizione per il percorso formativo in aula che durerà 13 ore (12 ore di lezione e un'ora di esame finale) con frequenza obbligatoria del 100% (al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza).



Per avere informazioni sui prossimi corsi in partenza è possibile contattare l’Ufficio Formazione Confcommercio Marche Centrali allo 071-2291530 o all’email cat formazione@confcommerciomarchecentrali.it oppure uno degli Uffici territoriali Confcommercio più vicino.

E’ inoltre possibile consultare il sito internet Confcommercio Marche Centrali all’indirizzo email http://www.confcommerciomarchecentrali.it/13399/area-formazione/formazione-obbligatoria-corso-prevenzione-rischi-ludopatia-gap/