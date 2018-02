Lutto a Servigliano. Addio a Claudia Tiburzi: nel 2005 aveva vestito l'abito della Madrina del Torneo Cavalleresco di Castel Clementino

Da oltre vent'anni Claudia si era trasferita a Roma, per tanti anni con il suo diploma Isef é stata impegnata nel mondo dello sport, ma aveva mantenuto fortissimi legami con Servigliano: qui di tanto in tanto rivedeva e riabbracciava le sorelle e i nipoti. "Claudia era una persona speciale - ricordano, affranti dal dolore gli amici, legati a lei fin dall'infanzia. Aveva sempre una parola buona, la sua positività e il suo sorriso erano contagiosi. Bastava rivederla a Servigliano o condividere con lei un caffè a Roma, e si potevano trascorrere due ore a ricordare le tante estati vissute con amicizia vera e spensieratezza, o gli anni condivisi al liceo a Montegiorgio. Amava a tal punto il suo borgo natio che non esitò a rispondere di "sì" quando, nel 2005, venne chiamata a indossare l'abito storico di Madrina del Torneo Cavalleresco di Castel Clementino. Aveva Servigliano nel cuore, aveva tutti i suoi amici nel cuore. É stata una presenza solare, sincera, vera nella vita di tutti noi. Non doveva finire così, ci sono situazione come questa dove non ci sono risposte ai tanti perché. Ti vogliamo bene Claudia, sarai sempre nei nostri cuori".

Per sua volontà, Claudia riposerà a Servigliano. Il rito funebre si terrá nella Collegiata di San Marco, lunedì 12 febbraio alle ore 11.