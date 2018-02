Mancini e Ubaldi al MICAM: confronto con gli imprenditori e con il Presidente dei Calzaturieri Ciccola

“Abbiamo registrato un cauto ottimismo da parte dei nostri concittadini – rimarca la Mancini – impegnati alla fiera di Rho con i loro campionari. In tanti ci hanno raccontato di una partenza abbastanza positiva, con interesse da parte di potenziali clienti da diverse zone del mondo. Siamo perfettamente consapevoli della situazione del comparto calzaturiero e a tutti gli imprenditori abbiamo voluto rimarcare la nostra vicinanza, oltre all'impegno già attivato nei mesi scorsi sul fronte del riconoscimento del Made in e degli ammortizzatori sociali”.

Nel corso della mattinata, Mancini ed Ubaldi hanno anche avuto modo di confrontarsi con Enrico Ciccola, responsabile della sezione calzaturieri di Confindustria. “Con il presidente Ciccola continuiamo a lavorare per porre le migliori condizioni possibili, a tutti i livelli, affinché anche al Fermano vengano messe a disposizione le risorse necessarie per far fronte alla crisi e per rilanciare le nostre aziende, soprattutto da un punto di vista di innovazione tecnologica”.