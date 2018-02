Regione Marche. Continua la lotta al tarlo asiatico. Nel fermano tagliati oltre 1200 quintali di legna

I focolai sono due: uno in provincia di Fermo e l’altro nell’anconetano. Per contrastarne la diffusione, la Regione Marche nel 2017 ha delegato il Consorzio di Bonifica delle Marche e ha finanziato le attività di supporto tecnico e operativo per l’attuazione del Piano d’azione regionale di contrasto (DGR. 1730.2013).

Proseguono dunque i lavori di abbattimento, trasporto e cippatura delle piante con sintomi e delle specie arboree sensibili all'attacco. Si è ripartiti a gennaio nei comuni di Rapagnano, Fermo, Monte Giberto e Grottazzolina e a fine mese già contavano 1200 quintali di legna tagliata. Mentre nell’anconetano stanno partendo ora.

Gli sforzi si sono concentrati principalmente lungo le principali vie di diffusione, ovvero strade, fiumi e torrenti.

L’intervento del Consorzio di Bonifica delle Marche nelle aree dei privati è previsto solo laddove questi ultimi abbiano acconsentito alle operazioni di taglio con compilazione di un modulo ricevuto per posta ordinaria dal Servizio Fitosanitario Regionale.

I soggetti che non intendono avvalersi del supporto del Consorzio di Bonifica delle Marche dovranno successivamente provvedere a proprie spese all’abbattimento e al trasporto del materiale di risulta al centro per il trattamento individuato all’interno del focolaio.

Si ricorda che il Tarlo asiatico del fusto (Anoplophora glabripennis Motschulsky) è un insetto invasivo che proviene dall’Asia e infesta numerose specie di latifoglie e può causarne la morte nell’arco di pochi anni. Si tratta di un cerambicide con un corpo tra i 25-35 millimetri di colore nero, con macchie bianche sul dorso e lunghe antenne con anelli bianchi o grigio bluastri. Il ciclo di vita è biennale, vola dal mese di aprile a ottobre su corte distanze e in particolare nei periodi caldi.

Il tarlo asiatico del fusto attacca alberi di qualsiasi età, anche perfettamente sani, con tronco e rami di dimensione superiori a 1 cm di diametro. Le specie principalmente attaccate sono: l'acero, la betulla, l'ippocastano, il pioppo, l'olmo, il salice ma potenzialmente molte altre specie di latifoglie possono essere infestate. I danni economici ed ecologici per le regioni colpite sono notevoli.



Per altre informazioni e segnalazioni di avvistamento si consiglia di visitare la pagina web al seguente link: http://tarloasiatico.marche.it