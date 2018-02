Multe sulla Mezzina. L’intervento del vice presidente della Camera Baldelli (FI): "Gli autovelox devono servire per la prevenzione stradale e non per fare cassa"

"Lo strumento di misurazione automatica della velocità deve infatti servire realmente per la prevenzione stradale e non per fare cassa e vessare i cittadini. E i proventi che entrano nelle casse degli enti locali attraverso le multe vengano utilizzati, come prevede il Codice della Strada, per la manutenzione e per la sicurezza stradale. Su questo il Governo ha la colpa di non aver mai mantenuto l’impegno preso con la Camera dei Deputati, che nel 2016 approvò all’unanimità una mozione per mettere fine a questa cattiva abitudine di molti enti locali".