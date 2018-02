Paolo Gentiloni arriva a Fermo, sabato la visita del Presidente del Consiglio nel capoluogo: attesa per il suo intervento pubblico al Museo Miti

A margine dei momenti istituzionali che lo vedranno impegnato presso l’Istituto Montani per l’inaugurazione di un nuovo macchinario didattico e presso il Palazzo dei Priori per visitare i lavori di restauro dello stesso, il Presidente terrà un incontro pubblico presso il Museo Miti, a partire dalle ore 16,00, organizzato dal Partito Democratico della federazione di Fermo.

All’incontro parteciperanno i candidati territoriali dem Francesco Verducci e Paolo Petrini, oltre a numerose personalità del mondo della cultura, del sociale, dell’imprenditoria e delle istituzioni, e sarà l’occasione per discutere delle varie problematiche che il nostro territorio sta attraversando, oltre che per fare il punto sui tanti interventi fino ad oggi finanziati, dall’edilizia scolastica ai piani di recupero delle periferie (Lido Tre Archi), fino ai fondi del terremoto.



Il Partito Democratico è particolarmento orgoglioso di poter ospitare a Fermo il Presidente del Consiglio in carica: la sua presenza e la sua candidatura in questo territorio sono un segnale forte di attenzione per la nostra terra e per i problemi sociali ed economici che ci troviamo ad affrontare.

Siamo sicuri che insieme a Paolo Gentiloni e al Partito Democratico potremo dare un governo serio e competente all’Italia e ancora più forza al nostro territorio.