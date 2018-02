Altidona. La Cia incontra i candidati politici per parlare delle iniziative messe in campo per l'agricoltura

Un confronto politico sul programma elettorale, in particolare sul tema dell'agricoltura, è quello che si terrà sabato 24 febbraio a partire dalle 10,30 presso la sala Joyce Lussu del Comune di Altidona, in Via Leonardo da Vinci, 10 a Marina di Altidona. Una tavola rotonda fortemente voluta dalla Cia – Confederazione agricoltori provinciale, alla quale sono invitati a partecipare tutti i candidati alle prossime elezioni politiche nel collegio Marche.