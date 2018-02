NEVE. Calcinaro: "Grazie a tutti i Fermani per la collaborazione e grande lavoro strategico nel nuovo punto operativo di Piazza Dante. Domani ancora scuole chiuse"

Il Sindaco di Fermo Paolo Calcinaro è intervenuto telefonicamente in diretta a Radio Fermo Uno per fare il punto della situazione in Città.

"Le arterie principali, sin da questa mattina, sono state liberate e rese più percorribili possibile. Credo che il lavoro fatto sin da ieri sia stato davvero egregio nonostante le ore difficili - ha spiegato il primo cittadino. Nei punti strategici la viabilità è sempre stata garantita e stiamo cercando di lavorare anche nelle zone più ripide: raccomando comunque un'attenzione costante a tutti i cittadini."

"Lasciatemi ringraziare - ha continuato il Sindaco - tutti coloro che stanno continuando a lavorare ininterrottamente: l'ufficio tecnico, i Vigili Urbani, l'Asite, la Protezione Civile. Ringrazio anche tutti i Fermani per il grande senso di collaborazione: nonostante i disagi nessuno è andato sopra le righe."

"Altra situazione monitorata costantemente è quella degli alberi, soprattutto nel Parco del Girfalco, che vista la quantità di neve caduta sono stati messi in sicurezza. Gli interventi di potatura effettuati in vista dell'invernata sono stati sinonimo dell'attenzione alla prevenzione." ha continuato Calcinaro.

"Concludo dicendo - ha terminato il Sindaco - che la strategicità di questa postazione operativa si è rivelata fondamentale, oggi Vigili Urbani e Protezione Civile possono lavorare fianco a fianco e soprattutto in un punto fondamentale per la Città quale è Piazza Dante."

Arriva anche l'ordinanza di chiusura delle scuole per la giornata di domani e l'impossibilità di accesso ai tre cimiteri: "A causa della permanere delle avverse condizioni meteo e per il ghiaccio conseguente, con nuova ordinanza sindacale è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della Città di Fermo per la giornata di domani, mercoledì 28 febbraio 2018, compresi asilo nido comunale, Conservatorio, scuole di formazione professionale e linguistica, CSER e Montessori. In seguito verrà dato conto anche delle indicazioni dell'Università Politecnica delle Marche".