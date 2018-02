Regione Marche. Per oggi ancora neve, domani stop delle precipitazioni ma temperature in picchiata

La situazione metereologica, aggiornata alla mattinata di oggi, è sostanzialmente uniforme in tutta la Regione. L'aggiornamento arriva dalla Protezione civile regionale, che informa che per oggi sono previsti la caduta di ulteriori 10 cm di neve, vento e temperature molto basse, che non saliranno sopra 0 gradi centigradi.