Porto Sant'Elpidio. Il sindaco Franchellucci riceve la visita del contrammiraglio Enrico Moretti

Il contrammiraglio Enrico Moretti della Direzione Marittima delle Marche e della Capitaneria di Porto di Ancona oggi pomeriggio si è recato in visita istituzionale presso il Comune di Porto Sant’Elpidio. Ad accoglierlo il Sindaco Nazareno Franchellucci che, dopo aver fatto gli onori di casa, ha discusso con il contrammiraglio delle problematiche e dei progetti futuri della città.

La Delegazione che accompagnava il Contrammiraglio Enrico Moretti era composta dal Capitano di Fregata di San Benedetto del Tronto Alessio Morelli, dal Tenente di Vascello di Porto San Giorgio Ciro Petrunelli, daVincenzo di Donato (presidente) e Gabriele Pazzi dell'Associazione Marinai d'Italia di Porto Sant'Elpidio, dal segretario Bruno Benedetti e da Mario Romiti e Italo Fini dell'Associazione Marinai d'Italia di Civitanova Marche.



Nel corso dell’incontro sono stati affrontati svariati argomenti: dalle problematiche inerenti all’erosione costiera e ai possibili rimedi futuri per migliorare la situazione attraverso le scogliere emerse, all’ imminente ripresa della bonifica della spiaggia davanti all’ex concimificio FIM, risultato auspicato da tempo dalla stessa Capitaneria.

Altro argomento di discussione è stata l’introduzione negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della Giornata del Mare (11 aprile di ogni anno) al fine di sviluppare nelle giovani generazioni la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

Il Contrammiraglio Enrico Moretti ha ribadito la sua vicinanza alla città di Porto Sant’Elpidio e si è reso disponibile a garantire la massima collaborazione per assicurare delle risposte alla collettività.