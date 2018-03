NeroGiardini. Bracalente: “Mantenere e consolidare il mercato italiano, recuperando ciò che è stato perso, ma con un occhio attento all’Europa. Ex-Sadam: operativa entro fine anno”

Questa mattina in conferenza stampa nella sede della NeroGiardini a Monte San Pietrangeli, l’imprenditore Enrico Bracalente ha incontrato la stampa per fare il punto della situazione su vari aspetti legati alla sua azienda: il bilancio 2017, i piani di sviluppo futuri, l’inizio dei lavori per la realizzazione del nuovo polo logistico nell’area ex Sadam a Fermo, l’andamento e la crisi del distretto calzaturiero. Illustrato anche il libro dei 40 anni di Enrico Bracalente da imprenditore, presentato alla Fiera del Libro di Torino e scritto da Francesco e Giulio Alberoni.

“Risultati che sono soddisfacenti anche se non proprio brillanti – ha esordito Bracalente. Abbiamo avuto un calo del 4%, ma fortunatamente abbiamo mantenuto gli utili e forse li abbiamo anche migliorati nonostante tutti gli investimenti sul mercato europeo. È di 200 milioni il fatturato del 2017, di cui 40 milioni provenienti dall’export.”

“Nell’anno 2017 l’estero è cresciuto di un 20% e nel corso delle vendite le commesse sono in incremento del 30%: sforzi sul mercato europeo che stanno portando grandi risultati – ha continuato l’imprenditore. Il nostro obiettivo è quello d riprendere la crescita a due cifre come all’inizio degli anni 2000 per focalizzarci sul mercato europeo senza perdere quello italiano.”

“Rimarrò sempre a produrre in Italia e a investire sul nostro territorio. L’inizio dei lavori alla ex-Sadam, con un investimento di 10 o 11 milioni di euro, è una risposta a questo, a un mercato esigente e sempre in continuo movimento. Cercheremo, noi imprenditori, di capire e interpretare tutte queste soluzioni, non è facile ma ci vogliamo riuscire.” Questo l’obiettivo della NeroGiardini.

“Siamo soddisfatti dei risultati del 2017 perché l’estero sta crescendo e questo ci permetterà di continuare a produrre nel nostro territorio, assumere nuove maestranze e creare benessere nel Fermano e nel nostro paese. Proprio per questi motivi il nuovo governo deve trovare delle soluzioni per le imprese italiane: chi crea ricchezza e benessere è una risorsa e bisogna quindi tenere le aziende aperte e rimanere a produrre in Italia. Un obiettivo fondamentale per poter far ripartire questo Paese. Nel nostro settore non vedo ancora quella ripartenza di cui molti già parlano. Dobbiamo tamponare questa emorragia che si è creata nel mercato interno e avere delle garanzie altrimenti non consegniamo: questo significa perdita di fatturato. La realtà è questa e non bisogna nascondersi dietro a un dito” - è l’analisi di Bracalente.

Dopo aver parlato dei dati relativi alla sua azienda, l'attenzione di Bracalente di è focalizzata su uno dei suoi progetti imprenditoriali che purtroppo non hanno visto la luce: “Dovevamo acquistare il brand ValleVerde di Coriano – spiega l’imprenditore - però il problema era l’occupazione. Noi non volevamo licenziare i dipendenti, ma dato che la nostra sede operativa è nelle Marche potevamo assumere solo persone che fossero in grado di raggiungerci. Non ero strutturato per gestire un’azienda a 150 chilometri. Il marchio è stato quindi venduto a un’altra società che garantiva l’80% di occupazione. Come è andata a finire? Degli 800 dipendenti ne furono assunti 33, oggi ne verranno licenziati 25, ne rimarranno solo 8 e tutto verrà spostato all’estero. La Nero Giardini aveva invece garantito la produzione in Italia.”

“Noi continueremo a produrre in Italia, con le produzioni Made In Italy e con il marchio della nostra qualità. Se proseguiamo sulla linea della disoccupazione avremo sempre più disoccupati e non avremo più lavoro in Italia.” - questa una delle missioni della NeroGiardini.

Per quanto riguarda la questione Ex-Sadam Bracalente spiega: “Si hanno le concessioni per iniziare i lavori e per il polo logistico, che sarà unico in Europa. Il costo, come già detto, è di 10/11 milioni di euro e sarà importante il collegamento BtoB per il riassortimento e per il servizio che offre.”

“Il polo logistico rifornirà i nostri clienti in tempo reale – spiega l’imprenditore. Saremo in grado di spedire nel giro di quattro ore il prodotto richiesto e in 72, massimo 96 ore, in grado di spedirlo in Europa. Questo ci permette di aumentare il fatturato ma ciò ci è permesso perché siamo rimasti a produrre in Italia.”

“In questi giorni, se non sarà marzo saranno i primi di aprile – continua Bracalente - inizieremo con i lavori e l’impianto sarà pronto entro fine anno. Nel 2019 realizzeremo l’outlet e in base all’andamento del fatturato, del lavoro e della crescita, decideremo quando partire con i lavori per la realizzazione della nuova sede: il progetto aziendale prevede di partire con i lavori nel 2020, per realizzare la sede nel 2023.”

“Le nuove assunzioni – continua l’imprenditore - saranno legate alla crescita esponenziale del fatturato. Stiamo assumendo tutte figure professionali e grandi investimenti li stiamo facendo sul mercato europeo impiegando nuovi venditori. Ogni 10 o 12 milioni di abitanti (in Europa, ndr.) ci prefiggiamo di avere un venditore e nuovi agenti che vadano a proporre il nostro prodotto e il servizio della nostra azienda”.

“Riassortire paia di scarpa con la stagione in corso: questo significa conquistare spazio attraverso i punti vendita e questo è ciò che avviene sul mercato europeo – continua - con la nascita di un nuovo polo come quello della Ex- Sadam.”

Sull’online Bracalente rimane fermo sulla sua posizione e spiega: “Abbiamo deciso per il momento di non vendere online, stiamo anche cercando di bloccare i nostri clienti che vorrebbero farlo. Se in futuro lo andremo a fare lo faremo con una nostra piattaforma che darà sia ai consumatori finali, sia ai commercianti, lo stesso prodotto allo stesso prezzo”.

Sui punti vendita europei Bracalente spiega: “Ne abbiamo ora 15, ma vorremmo arrivare a circa 27 o 28 nel più breve tempo possibile. In questa stagione sono stati fatti nuovi investimenti in tutta Europa: Spagna, Germania, Francia, Belgio, Scandinavia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia, Regno Unito e Irlanda. L’obiettivo è di coprire in modo capillare l’Europa per l’80%”.

C'è spazio anche per parlare del progetto formativo dell’Istituto “Artigianelli” di Fermo: “Ogni anno dai 10 ai 18 ragazzi si diplomano e vengono inseriti nei nostri gruppi: è necessario far arrivare le nuove generazioni nelle nostre aziende attraverso la formazione di tecnici.”

Un progetto, questo, che l’imprenditore ha deciso di sposare nel lontano 2010 e che è stato poi reso fattivo nel 2012. Un corso partito per il biennio e pensato come recupero scolastico, ma che ora si sta indirizzando al triennio, di modo da diventare un corso post scuola media a tutti gli effetti.

Già 37 giovani che hanno effettuato il periodo di formazione lavorano in azienda e alcuni di loro sono anche caporeparto. I corsi stanno andando talmente bene che Padre Sante ha chiesto allo stesso Bracalente di non fare solo una classe all’anno ma due: un impulso quello offerto dalla NeroGardini, che sta allargando la realtà dell’Artigianelli.