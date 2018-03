Fermo. Offerte speciali su fiori ed erbe aromatiche a Piazza Dante: domani mattina l'appuntamento con i mercati di Campagna Amica

Nel frattempo prosegue anche la campagna nazionale contro i cibi "fake" con la sottoscrizione per richiedere di estendere l'etichettatura obbligatoria – già realtà per latte, latticini, pomodoro e pasta – anche a tutto il resto del cibo allo scaffale. Una trasparenza in favore dei consumatori di cui Coldiretti Marche si fa promotrice e che viene testimoniata proprio dalla vendita diretta nei mercati di Campagna Amica.

Domani, sabato 17 marzo, ce ne saranno tre in tutta la regione. A Pesaro (in via Lombardia, dalle 8.30 alle 11.30) piantine di primula in omaggio con i papà degli agricoltori a servire un buffet con i prodotti di giornata: pane e confetture, affettati, succhi di frutta. Fiori in omaggio anche ad Ancona nel nuovo appuntamento settimanale di piazza Cavour (dalle 8.30 alle 11.30), mentre a Fermo, nel mercato coperto di piazza Dante, offerte speciali su fiori ed erbe aromatiche.