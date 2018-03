Parte il progetto Life per il Fratino di Casabianca, la Lipu cerca volontari under 30 del territorio

Sta prendendo il via proprio in questi giorni il Progetto LIFE Choo-na! (Choose the Nature-Scegli la natura), ideato dalla Lipu, con il contributo del programma Life dell’Unione Europea e grazie al sostegno di Fondazione Cariplo, nel contesto del quale la Delegazione LIPU di Fermo si occuperà del Fratino di Casabianca.

Il progetto della UE è finalizzato ad avvicinare i più giovani alla conoscenza e alla salvaguardia della natura e del territorio, ma anche alla diffusione della sensibilità naturalista fra la popolazione locale. Il progetto, quindi, si suddivide in tre fasi: la formazione dei giovani volontari, la tutela del bene naturale e la promozione pubblica di questo patrimonio.



A livello nazionale, sotto il coordinamento della LIPU, il progetto prevede una rete di 20 gruppi di lavoro che si prenderanno cura di specie di uccelli particolarmente protette e fortemente minacciate da attività illegali. Sono sei i gruppi regionali che concentrano la loro attenzione sulla biologia del Fratino: il Veneto, le Marche, la Puglia, il Lazio, la Toscana e la Sicilia, il che evidenzia ancora di più, se mai ve ne fosse bisogno, la particolarità e il valore ecologico della piccola comunità di Fratino che nidifica a Lido di Fermo, una delle poche colonie presenti sul litorale adriatico.



Per questo la LIPU sta cercando dei giovani volontari (tra i 18 e i 30 anni e preferibilmente residenti nel territorio fermano) interessati ad entrare a far parte del Corpo Europeo di Solidarietà e partecipare attivamente al progetto, il che naturalmente costituirà anche un prezioso capitolo del loro personale curriculum.

I volontari saranno impegnati per 42 giornate in due anni, che saranno distribuite tra le prossime due stagioni di nidificazione del Fratino: tra marzo e luglio del 2018 e del 2019. Le attività saranno coordinate da una responsabile di gruppo che è stata già selezionata e ha già seguito un apposito corso di formazione a Milano nei giorni scorsi.

La LIPU ringrazia per la preziosa collaborazione nella gestione dell’area il Comune di Fermo, l’ASITE e la Fondazione Carifermo, oltre alle altre associazioni fermane impegnate in questa campagna di tutela.

La LIPU invita quindi tutti i giovani che fossero interessati al progetto a registrarsi presso la pagina del Corpo Europeo di Solidarietà (ESC, European Solidarity Corps) del portale UE, all’indirizzo https://europa.eu/youth/SOlidarity_it e di comunicare poi alla Delegazione LIPU (fermo@lipu.it) il codice identificativo che verrà rilasciato.