Fermo, querelle Ferracuti-maggioranza, il segretario del circolo Pd di Lido di Fermo: "Chiediamo un confronto sui temi e meno offese al partito"

"Non riusciamo a capire la reazione spropositata e scomposta della maggioranza a delle critiche che una seria e giusta opposizione fa a favore della città; rimarcare sempre la differenza con la vecchia amministrazione è fuori luogo ed ingiusto, così come attaccare il Partito Democratico in quanto Partito, lo stesso soggetto politico che dirige la Regione Marche che tanto sta dando alla nostra città di Fermo". Paolo Ferracuti, segretario del circolo Pd di Casabianca-Lido di Fermo, risponde così alla maggioranza consigliare del capoluogo, che rivendica come le proprie azioni siano rivolte a risolvere i problemi creati da altri in passato.