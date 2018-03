Sostegno alla terza età, la Marcozzi e Celani presentano un'interrogazione consiliare

"Urge un piano organico di sostegno alla terza età in una Regione in cui gli anziani rappresentano sempre più una componente essenziale della società senza però incontrare la giusta attenzione da parte dell'Amministrazione regionale". Jessica Marcozzi , capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, e Piero Celani , vicepresidente dell'assemblea legislativa marchigiana, hanno presentato un'interrogazione sulle misure di sostegn a favore della terza età.

"La “Terza Età” da sempre rappresenta la colonna portante della nostra società e oggi più che mai, con la crisi economica che pesa sulle economie domestiche degli italiani e dei marchigiani, gli anziani sono un caposaldo della comunità della nostra Regione - continuano i due -. I dati demografici per le Marche parlano chiaro: gli anziani aumentano e nel 2017 sono arrivati a rappresentare il 24,3% della popolazione (dato riferito agli over 65). Cresce l'età media dei marchigiani e da due anni a questa parte l'indice di vecchiaia ha fatto registrare un salto di oltre 7 punti (da 183,9 a 191). Ciò di pari passo con cambiamenti strutturali nelle dinamiche familiari, che vedono sempre più anziani soli e spesso in condizioni di indigenza".

"Per questi motivi - proseguono Celani e la Marcozzi - chiediamo all'Amministrazione regionale di sollecitare l'attivazione di Sportelli Badanti, la formazione di personale qualificato per l'assistenza anziani e per chiedere al Governo un incremento dei fondi destinati alla figura del Caregiver. Al contempo chiediamo che si stili un Piano di Sostegno alla Terza Età con un monitoraggio costante sui cambiamenti demografici regionali, in modo da poter agire con tempestività e efficienza sui problemi e sulle dinamiche legate alla senilità, e contestualmente auspichiamo l'avvio di progetti per l'impiego degli anziani in mansioni socialmente utili".