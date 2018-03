Porto San Giorgio, i commercianti incontrano l'amministrazione comunale per la questione dei dehor

Oggetto del confronto la regolamentazione del suolo pubblico e la sua occupazione con i dehor. Il primo cittadino ha ribadito alla categoria che l’Amministrazione intende regolamentare il commercio come da preciso impegno programmatico, “anche allo scopo di armonizzare gli spazi esterni ed arrivare ad avere strutture omogenee”.

Gli uffici tecnico e legale del Comune sono al lavoro per definire le linee guida del regolamento. Esse saranno successivamente sottoposte all’attenzione della maggioranza consiliare per la discussione. Come modello di riferimento sono state prese in considerazione le città turistiche della costa Adriatica.

L’architetto Censi ha poi interloquito con gli esercenti sugli aspetti più tecnici della materia.

“L’incontro – ha aggiunto Maria Teresa Scriboni - è stato richiesto dai commercianti per riportare l’attenzione sulla regolamentazione del suolo pubblico con i dehor. Abbiamo presentato una relazione in cui si illustrava che l’incidenza dei pubblici esercizi in città è la più elevata nel Fermano. I dehor sono fondamentali non solo per l’accoglienza, ma anche per l’arredo urbano. Dare la possibilità agli esercenti di avere strutture annuali non è un discorso più rinviabile. Il sindaco ha assicurato che l’Amministrazione comunale sta lavorando a tal proposito, cercando di unire le richieste che arrivano dalla categoria con le esigenze della città. Sotto la lente di ingrandimento ci sono anche i regolamenti, affinché la città ne sia dotata entro il 2018. Noi abbiamo accolto con soddisfazione il fatto che la nostra richiesta sta finalmente andando in porto”.