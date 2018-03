Occupazione, i dati del Fermano nel 2017: diminuiscono gli occupati, aumenta il tasso di disoccupazione

In provincia di Fermo, gli occupati nel 2017, sono giunti a quota 71.820, ovvero 1728 unità in meno rispetto al 2016, un calo pari al 2,3%. I maschi sono 40.441 e, a confronto del 2016, sono diminuiti di 1082 unità, pari al 2,6%; le femmine, invece, sono 31.378 con un calo di 647 , pari al 2%, rispetto all’anno precedente.

E’ questo il quadro che emerge dai dati Istat elaborati dall’Ires Cgil Marche.

Il tasso di occupazione diminuisce dell’1,9% rispetto al 2016 ed è pari al 63,3%.

Il tasso di disoccupazione aumenta dell’1,4%, attestandosi sull’8,7%. Dei 71.820 occupati, i dipendenti sono 51.392, mentre i lavoratori autonomi sono 20.428. I lavoratori sono in diminuzione di 628 unità, pari all’1,2%. Analizzando i singoli settori produttivi, si evidenzia che quello dei servizi è in cima alla classifica con +1063 unità, pari al 4,5%; in crescita è anche l’agricoltura con +385 unità, pari al 41%. In diminuzione sono invece i settori dell’industria con -1736 unità, pari al -6,7%, e l’edilizia con -340 unità pari al -22,4%.



"I dati dimostrano che la crisi occupazionale e produttiva è ancora in corso – dichiara Maurizio Di Cosmo, segretario generale Cgil Fermo -, soprattutto nel manifatturiero. Ma anche i dati dei servizi e di agricoltura non devono annullare la considerazione che i numeri positivi riguardano soprattutto lavoro povero e precario. Detto ciò, bisogna cambiare marcia sapendo che la decretazione di “Area di crisi complessa” e dell’area interna “Appennino Alto Fermano”, due strumenti legislativi ottenuti per il merito delle parti sociali insieme a Provincia, Regione e parlamentari locali, sono importanti ma non sufficienti".

Per Di Cosmo "c’è bisogno di un'attività “intelligente” di governo, che definisco capacità gestionale dei processi, e di relazioni sindacali che devono svilupparsi verso la crescita dei salari, delle condizioni di lavoro (stabilità) e verso l’incremento significativo della produttività. Questi fattori, tra cui va senz’altro annoverata la tutela del Made in Italy, si riscontrano nell’innovazione e nel trasferimento tecnologico, nelle infrastrutture e nella logistica, ma anche nei servizi al sistema economico-produttivo. In definitiva, la realizzazione di un Territorio 4.0".