"Il ritratto di Leonardo", terminate le riprese della nuova docufiction di Sky Arte: la basilica di Santa Croce al Chienti di Sant'Elpidio a Mare diventa la bottega del Verrocchio

Dopo il successo degli speciali “Maria Maddalena” e “I Re Magi: la vera storia”, andati in onda in prima serata su Focus, si sono appena concluse le riprese di un'altra grande produzione realizzata dalla casa di produzione Sydonia Production: “Leonardo: the man behind the portrait”, in coproduzione con la società francese ZED.