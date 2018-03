IL PUNTO DI ANTONIO: E’ possibile portare speranza ai senzatetto, detenuti, malati e prostitute?

Daniela Giuseppone è una giovane di 20 anni che si sposa in chiesa, dà alla luce un figlio e passa attraverso la separazione dopo che il marito si innamora di un’altra donna. Sono anni difficili per la mamma che per pagare affitto e spese della casa si presta a segretaria, cameriera, cassiera, badante, addetta pulizie, baby sitter e accompagnatrice. Nel frattempo la separazione da consensuale diventa giudiziale, gli accordi presi e la sentenza non vengono rispettati: mamma e figlio vivono nella povertà più totale, supportati solo dall’aiuto degli amici.

Disperata, senza soldi, senza lavoro, senza casa senza una persona affianco per una relazione seria Daniela segue scettica il consiglio di una sconosciuta (che poi capirà essere un segno): si reca alla chiesa romana di Santa Anastasia presso una delle raffigurazioni di Maria che scioglie i nodi per pregare insieme ad altri devoti. Questo è un passaggio chiave perché la mamma ormai adulta, rimasta lontana dai sacramenti e dalla chiesa per oltre 28 anni, inizia a percepire uno spiraglio di luce. Dopo un lunga confessione con don Pacini, il rettore della chiesa romana, Daniela piena di una nuova speranza comincia a dedicarsi al prossimo.

I SENZATETTO:

Tutti gli anni di povertà hanno forgiato l’animo di Daniela che, con un gruppo di amici ogni sabato sera sotto il colonnato di San Pietro, porta cibo, indumenti e una parola di conforto ai senzatetto nonostante gli odori nauseanti: si tratta di circa 50 persone, da un lato provenienti da Italia e Romania, dall’altro Polonia. Una violenta polmonite, causata da un precedente lavoro di pulizia, costringe Daniela prima a interrompere e poi a cambiare attività dal 2015: sul prato del celebre Circo Massimo si ritrova ogni domenica all’ora di pranzo per dare cibo, vestiti, coperte, consigli e giocare insieme.

Fonda l’associazione “Amiamoci giocando con le Stelle di Maria” e porta avanti l’opera, sia con 40 gradi d’estate che con 0 gradi d’inverno. Seduti su dei teli per terra parlano, pregano, si scambiano informazioni preziose su dove lavarsi, vestirsi, mangiare: l’unica regola è il divieto di alcolici. Ogni settimana tramite le donazioni che riceve, Daniela riesce a preparare 30 sacchetti contenenti tonno, succo di frutta, wurstel, pane, merendine, frutta e li dona a persone di ogni etnia e religione: arabi, polacchi, indiani, rumeni, italiani, senegalesi e atei, buddhisti, cattolici, musulmani.

Purtroppo da qualche tempo non ha più la macchina e quindi ha dovuto interrompere anche questa attività. Le persone che ogni domenica si ritrovano non vanno tanto per il sacchetto di cibo ma soprattutto per quel tempo insieme che durante la settimana non hanno, soli tra le strade.

I DETENUTI:

Dopo un corso di formazione di 2 mesi e dopo le autorizzazioni burocratiche, su invitto del cappellano p. Vittorio Trani, Daniela tramite il gruppo volontari Voreco, scortata dagli agenti, entra nel carcere Regina Coeli: scorge i volti di giovani che salutandola a mani tese le chiedono aiuto.

E’ importante non chiedere il motivo dell’arresto, saperlo vorrebbe dire lasciarsi condizionare completamente nel modo in cui si guarda il detenuto. All’interno della stanza dei colloqui entrano i detenuti uno alla volta, parlare con loro è bellissimo: sono sguardi di persone che chiedono aiuto e amore, sguardi di assassini e pentiti, di buoni e cattivi. Entrano arrabbiati, nervosi e dopo il dialogo, dopo che Daniela racconta della sua esperienza di conversione e lascia loro il vangelo, il rosario e gli oggetti di prima necessità (spazzolini, dentifricio, shampoo) se ne vanno più sereni.

Ci sono regole da rispettare per evitare che con le cinte e gli asciugamani si suicidino. All’interno della struttura psichiatri e psicologi intervengono e il ruolo dei volontari è quello di dare ascolto e una buona parola. Mentre ad entrare ed uscire dal carcere sono principalmente avvocati, giudici e agenti, i volontari sono gli unici a fare questo servizio appunto gratuitamente e per questo sono ben visti.

Le loro giornate trascorrono fra corso di inglese, pittura, ceramica e scuola. Quando entri in carcere le cancellate vengono chiuse alle tue spalle e senti il rumore di quelle chiavi enormi. Come con le persone senzatetto, così è la variabilità e l’accoglienza delle persone che Daniela incontra.

I MALATI:

Su invito del cappellano Gilberto Serpi, Daniela da qualche mese svolge attività di volontariato presso la Fondazione Santa Lucia dove sono ricoverate persone con infarto, ictus, coma e situazioni molto gravi: nei reparti viene fatta insieme una preghiera, si regalano un sorriso e una speranza alle persone incontrate. A volte di fronte i corpi straziati con tubi, macchine di assistenza l’emozione si fa forte ma Daniela prega per ricevere aiuto e le parole giuste da dire.

LE PROSTITUTE:

Don Paolo Lojudice, vescovo ausiliario di Roma, propone a Daniela di andare con lui e con un gruppo di laici per dare una parola buona alle prostitute: una volta a settimana si riuniscono e vanno dalle giovani di strada mentre lavorano. Daniela si avvicina a loro con un’immagine della Madonna come dono. Comprendendo le buone intenzioni si lasciano avvicinare con serenità e parlano delle loro storie: con lavori più onesti e umili non guadagnerebbero le stesse cifre, negli anni hanno mandato i soldi nei loro paesi di provenienza (come Romania e Polonia) per farsi costruire la casa dove andranno a vivere.

Un mese fa 4 prostitute hanno persino partecipato inginocchiate all’adorazione eucaristica, alla catechesi e ad una cena insieme ai volontari e al vescovo Lojudice. Le giovani di strada accolgono i volontari perché portano gioia e allegria, speranza nei loro cuori: allontanano anche i loro clienti per stare insieme quei 15-20 minuti.

I PELLEGRINAGGI:

Le opere condotte stanno aumentando e tutto viene svolto tramite volontariato e donazioni settimanali. La forma del pellegrinaggio, con l’intenzione di portare persone bisognose nei santuari (Collevalenza, Medjugorje, Santa Rita), può aumentare il numero di persone che ricevono la carità: per esempio la domenica invece che 30 sacchetti potrebbero esserne preparati il doppio oppure potrebbero esser acquistati sacchi a pelo, farmaci, scarpe e tutto quello che è di prima necessità.

Daniela ci saluta con le sue parole di speranza e appello:

“Dare è più bello che ricevere, ti fa vivere con la pace nel cuore, si tratta di amare incondizionatamente (senza giudicare). Esci di casa, fermati a parlare con la gente, stringi mani e abbraccia. Aiuta il senzatetto per il quale fino a oggi sei stato indifferente, fai un sorriso, portagli un panino, una coperta. Non dire non ho tempo, sono scuse. Trova un’ora per andare in ospedale, per metterti al servizio di un anziano che ha bisogno, di un povero che chiede aiuto. L’amore è il motore del mondo e dare amore genera amore. Un abbraccio a tutti voi, chi volesse sostenermi nelle opere può contattarmi al 349 802 0208, Daniela Giuseppone Due su Facebook”.