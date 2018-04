Proseguono i lavori di restauro dell'antica fonte di Molini Girola: la terza della città restaurata in meno di tre anni

Per questo, dopo aver partecipato ad un avviso pubblico dell’Ato n. 5 Marche Sud, il Comune ha ottenuto un finanziamento per il suo risanamento e per poterla rimettere in funzione.

Un intervento questo della fonte di Molini annunciato già in occasione dell’inaugurazione del lavatoio di San Giuliano nell’autunno scorso nell’ambito di azioni di riqualificazione e recupero di fontanili e lavatoi cittadini.

“Dopo S. Caterina e San Giuliano – ha detto il Sindaco Paolo Calcinaro – è la terza fonte che in meno di tre anni viene recuperata da questa Amministrazione Comunale. Credo che sia un segno molto importante per la tradizione e la bellezza di questa città ma anche per quartieri importanti. Credo che un segnale così per qualità e quantità del lavoro di recupero delle fonti non si sia visto in precedenza. Un ringraziamento va anche all’Ato 5 che ha contribuito in quota parte a questo. Sicuramente continueremo a procedere in questo senso: in città ci sono molti gioielli che sono disseminati sia in centro che nei quartieri che meritano di essere valorizzati”.

“I lavori procedono e termineranno fra circa un mese. Così sarà possibile restituire alla comunità quest’antica fonte che molto rappresenta per il quartiere in quanto ne costituisce un bene di grande importanza nel patrimonio della storia e della cultura locali - ha detto il consigliere comunale Stefano Faggio.