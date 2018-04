Porto Sant'Elpidio. La Sebastiani risponde ai Cinque Stelle sul turismo: "La città è diventata una meta ambita con oltre 600 mila presenze annue"

La gestione del turismo di Porto Sant'Elpidio di questi ultimi 10 anni non convince il Movimento Cinque Stelle! Beh....non mi sorprende! Eppure 10 anni fa Porto Sant'Elpidio nel panorama turistico non era certo molto conosciuta: c'era un lungomare nuovo e bello da far funzionare come attrattiva turistica. Il lavoro è stato duro e costante, senza mai perdere di vista l'obiettivo di far diventare Porto Sant'Elpidio una meta turistica! E ci siamo riusciti, toccando le 600.000 presenze annue. Abbiamo iniziato ottenendo la prima Bandiera Blu nel 2008 e l'abbiamo confermata per 10 anni, sperando che il 2018 sia l'undicesimo".

"Bei paroloni senza significato quelli della candidata pentastellata: "turismo esperenziale e per aree tematiche", senza sapere che da anni proponiamo percorsi come lo Shopping Tour (turismo degli outlet), Vola il Menù , Stoccofest in tour, Falerio una d.o.c. d'aMare (turismo enogastronomico), Frontemare Parking (turismo itinerante) e le passeggiate marchigiane (turismo territoriale) - continua la Sebastiani -.

Assurda pure la storia della mancanza di continuità: quest'anno sono otto anni di Campionati italiani giovanili di Triathlon e Acquathlon, per cui abbiamo già firmato un accordo per altri tre anni, poi 14 anni di Primo Maggio, di cui 11 anni dalla sottoscritta, 9 anni di beach soccer, 10 di convegno Marketing e Turismo, di festeggiamenti per la Bandiera blu e di Arrivederci Estate".



"Attraverso gli eventi ci siamo fatti conoscere e apprezzare da tutta la Regione e non solo. La nostra partecipazione alle fiere di settore, come quella di Milano, Vicenza, Ferrara, Rimini, Modena e la nostra promozione in Umbria, iniziata 8 anni fa con L'Adriatico in tour, molto prima dell'apertura della SS77, ed ora condivisa da tante città limitrofe, come ad esempio Fermo, la nostra presenza a Foligno ai Primi d'Italia del 2017, manifestazione che ci ha "incoronati" in Umbria come la città del pesce con una ricaduta importantissima nella nostra ristorazione, che vede la presenza di numerosi umbri soprattutto nel fine settimana. Lo scorso settembre abbiamo poi portato a casa una manifestazione bellissima, denominata Angh'io' che tornerà anche quest'anno in Via Cesare Battisti - rivendica la Sebastiani -. Dico a questa candidata Sindaco: ma non sa niente di quello che è stato fatto? Parla di "spot" quando la cosa che ritengo più importante è proprio dare continuità ai progetti e anche mantenere la stessa immagine per dare un brand riconoscibile. Siamo l'unico comune che da più di 10 anni organizza le "Passeggiate Marchigiane" alla scoperta del nostro territorio con una guida naturalistica: iniziativa sostenuta negli anni anche dalla Regione Marche".



"Mi parla di albergo diffuso: argomento che abbiamo affrontato dieci anni fa al primo convegno di Marketing e Turismo con il Prof. Dall'Ara, un luminare in questa materia, che seppe dare spunti e sollecitazioni ai nostri operatori - insiste ancora l'assessore -. Spesso occorre crederci e metterci la faccia e non credo proprio sia un errore lavorare duramente su un evento come il Primo Maggio, che porta in città circa 100.000 persone e per il quale nessuna associazione si è mai voluta accollare l'onere dell'intera organizzazione. Un evento che costa quattro volte la somma che viene stanziata dall'amministrazione comunale".



"Non parliamo di sagra della salsiccia o di semplici "fiere", come dice la candidata, ma di eventi che hanno una ricaduta economica e turistica importante grazie anche alle promozioni "Vieni a dormire da noi a 19 euro", nata per ospitare i ragazzi che vogliono godere dei concerti in programma nell'anteprima Primo Maggio e riproposta anche in molti appuntamenti sportivi destagionalizzati dell'anno. Parliamo di Risorgimarche? Bellissimo! Ho partecipato a quasi tutti i concerti: magari poterli organizzare da noi! Ma quanto ci costerebbe? Occorre guardare anche i bilanci prima di parlare: abbiamo ottenuto risultati strabilianti rispetto agli investimenti, grazie anche alle collaborazioni con gli operatori del settore e non solo".



"Capisco la campagna elettorale e che si voglia gettare fango sui risultati positivi di questo assessorato, ma non occorre raccontare cose non vere - continua ancora la Sebastiani -. Fate progetti tangibili e non parole fumose senza significato! Che sarebbero i percorsi della "memoria" a Porto Sant'Elpidio che ha 66 anni di vita? In un'iniziativa che mi sta molto a cuore, che è Arrivederci Estate, grazie alla collaborazione dei pescatori locali, proponiamo sempre ai turisti la pesca alla sciabica con il Borgo Marinaro in costume: questo vuol dire valorizzare le nostre tradizioni.

Domenica prossima saremo a Roma per promuoverci insieme al gruppo storico e lo facciamo da diversi anni anche a Cascia e Foligno.

La storia dell'organizzatrice di eventi poi mi fa proprio ridere: qualsiasi altra realtà ci guarda con ammirazione in quanto questo è un valore aggiunto".



"E poi il finale: che c'entra con le politiche del turismo una persona che organizza gare ciclistiche? Insieme al comitato Grande Ciclismo abbiamo organizzato eventi straordinari che ci hanno dato una visibilità enorme in tutta Italia e non solo, attraverso le televisioni, le radio e le testate giornalistiche nazionali, come Il Giro d'Italia del 2012, le 3 tappe delle Tirreno Adriatico del 2013,2014 e 2015, il Meeting giovanile di ciclismo del 2017 e le sei Gran Fondo. Mica lo abbiamo incaricato di fare uno studio sulle strategie di marketing! Fa quello che sa fare e mi sembra giusto - conclude l'assessore -.Avrei altri 100 argomenti da citare, ma preferisco fermarmi qui poiché la campagna elettorale è appena iniziata!"