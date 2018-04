La BCC si espande nell'anconetano: mercoledì 11 aprile presentazione delle nuove sedi

Per la BCC di Civitanova Marche e Montecosaro, da sempre operante a cavallo del territorio maceratese-fermano, si tratta di un momento che definire "storico" non è affatto esagerato.

La presentazione ufficiale delle nuove sedi è prevista per mercoledì 11 aprile alle 12 presso la Sala degli Stemmi - Sala Consiliare del Comune di Castelfidardo.

Tutti i dettagli dell'operazione verranno presentati nel corso dell'eveno dalla Presidenza e dalla Direzione Generale che nell'occasione, illustreranno anche il nuovo modello organizzativo della Banca e i dati andamentali, specchio di una Banca in salute e con una robusta situazione patrimoniale.