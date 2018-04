Scossa a Muccia, la sismologa dell'INGV Concetta Nostro a RF1: "Nell'ultimo mese sismicità in aumento nell'area: la sequenza non è terminata, ma è impossibile prevederne l'andamento"

Nelle prime cinque ore successive alla scossa in questione, registrata alle 5:11, se ne erano già verificate altre venti di magnitudo superiore a 2, più altre di intensità inferiore.

Una scossa arrivata al culmine di un periodo che ha visto un incremento della sismicità nelle zona colpita dai terremoti di fine 2016. A spiegarlo in diretta ai microfoni di Radio Fermo Uno la sismologa Concetta Nostro dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, intervistata da Jessica Tidei: “Dall'inizio di marzo abbiamo effettivamente registrato un aumento degli episodi in un'area circolare di circa 5km attorno a Muccia – spiega la Nostro – al punto tale che il 9 marzo si sono verificate 75 scosse e il 4 aprile addirittura 140, di cui una di magnitudo 4.0”.

Una dinamica comunque normale all'interno di una sequenza sismica come quella attivatasi nelle aree interne a cavallo tra le province di Ascoli, Macerata e Fermo a partire dalla scossa del 24 agosto 2016 e poi a seguire con quelle di fine ottobre: “Basti pensare che la sequenza del terremoto all'Aquila tecnicamente durò tre anni e con oscillazioni anche importanti – spiega la sismologa –. E' vero che in media la sismicità sta cominciando a scemare, ma è assolutamente possibile che dopo tanti mesi possano esserci episodi anche di quest'entità”.

La Nostro sottolinea con insistenza due aspetti su tutti: l'impossibilità di prevedere l'andamento futuro delle scosse e la necessità che la popolazione acquisisca consapevolezza del fatto che la sequenza non è ancora terminata: “Sicuramente ci saranno altre scosse, ma non possiamo dire se questa sia stata la più forte o di che entità saranno le prossime – precisa – di certo non si può escludere che ce ne siano altre di ancora maggiore entità ed è quindi importante che tutti ne siano consapevoli e attuino le contromisure necessarie”