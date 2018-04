Risorse per il sostegno della attività sociali, dal Ministero arrivano oltre 900 mila euro per la Regione Marche

Sono destinate ad una realtà forte e radicata nelle Marche, come quella delle realtà associative che operano in ambito sociale, le risorse di oltre novecento mila euro, assegnate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla Regione per progetti proposti dalleOrganizzazioni di volontariato e dalle Associazioni di promozione sociale, in attuazione dell'Accordo di programma Stato Regione per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale.