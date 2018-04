Le tradizioni di Porto Sant'Elpidio domenica a Roma con Noi Marche

«Una collaborazione consolidata quella con Noi Marche» dice l'Assessore al Turismo Milena Sebastiani «che ha svolto un ruolo strategico per la promozione anche fuori regione, penso ad esempio al progetto "Mai così Vicini" che ha avviato una stretta e proficua collaborazione con l'Umbria ma anche a tante altre iniziative che hanno di certo il pregio di ampliare l'orizzonte degli interventi di marketing territoriale. Per queste ragioni, anche in questi giorni di grande fibrillazione per i preparativi del Primo Maggio, ho accolto volentieri l'invito ad intervenire a Roma per sottolineare ancora una volta che l'Assessorato al Turismo non interrompe mai la propria opera di promozione a tutto tondo».

Il ritrovo è previsto per le ore 10 in Piazza del Popolo, la manifestazione avrà luogo dalle ore 10.30 alle 19.30, è prevista la partecipazione delle associazioni e pro loco di alcuni dei borghi aderenti al circuito di Noi Marche che presenteranno usi, costumi, musiche e folclore della tradizione marchigiana.

Per informazioni: Noi Marche www. Noimarche.it.