Porto Sant'Elpidio. In partenza i lavori di recupero e risanamento conservativo della cappella cimiteriale ex confraternita del Santissimo Sacramento

Lavori al cimitero per la riqualificazione della cappella ex Confraternita del S.S. Sacramento.

Come da avviso pubblicato in occasione della vendita loculi, si sta dando avvio alla procedura di affidamento dei lavori per il recupero ed il risanamento conservativo della cappella .

L’iter burocratico prevedeva la richiesta del parere favorevole alla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio delle Marche di Ancona, la conseguente redazione del progetto definitivo e successivamente l’affidamento dei lavori .

“Finalmente - spiega il Sindaco Nazareno Franchellucci - i vari passaggi burocratici sono stati effettuati ed ora siamo in grado di procedere con l’affidamento dei lavori previsto nei mesi di giugno/ luglio 2018. Il termine dei lavori è previsto per il mese di ottobre nel pieno rispetto dei tempi comunicati nell’avviso di vendita .”

Si precisa che l’intervento prevede la rimozione dell’intonaco, la pulizia delle facciate, la ricostruzione delle effigi, sabbiatura e nuova stuccatura della faccia a vista. Internamente verranno risanati i loculi e ripristinata la struttura su cui ancorare le lapidi. Verrà realizzata anche l’impermeabilizzazione della copertura con il restauro del timpano sul prospetto principale. Infine la cappella verrà rivestita con un marmo bianco venato sia sulle pareti verticali che sul pavimento riprendendo le caratteristiche delle pietre utilizzate nella parte monumentale del cimitero.