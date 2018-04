"L'immagine violata. La violenza sulle donne tra cinema e serie tv": domani pomeriggio conferenza sul tema al Teatro di Porto San Giorgio

Domani, giovedì 19 alle ore 16 presso il teatro di Porto San Giorgio, Marco Minnucci terrà la conferenza “L’immagine violata. La violenza sulle donne tra cinema e serie tv”, con la quale offrirà una panoramica sull'evoluzione del tema della violenza di genere nella cultura Pop, attraverso il cinema e la Tv seriale.

Si parlerà di film come “Sotto accusa”, “Il colore viola, “L’amore rubato”, “La bestia nel cuore” e di serie tv quali "The Handsmaid's Tale", "Glow", "The big lies", col supporto di video di clip, cercando di ricostruire un percorso all’interno del tema e di offrire interessanti spunti di riflessione.

L’incontro è rivolto agli studenti dell’istituto, ma è aperto a tutta la cittadinanza e gode del patrocinio della Prefettura di Fermo, della Commissione pari opportunità della Regione Marche e della Provincia di Fermo, nel contesto del protocollo d’intesa “Rete territoriale antiviolenza”, a cui ha recentemente aderito anche il Liceo Artistico Preziotti Licini di Fermo e Porto S. Giorgio.

Marco Minnucci coltiva la passione per il cinema fin dagli anni ’90 attraverso cortometraggi e realizzazione di colonne sonore e collabora con il Festival “Popsophia” fin dalla sua prima edizione.