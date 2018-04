Nikita Sergeev entra a far parte della JRE: grande riconoscimento per il ristorante "L'Arcade" di Porto San Giorgio

Passione, esperienza e studio; talvolta rimescolate dal caso. Ha eseguito diligentemente la sua prima ricetta, quella della professione di cuoco, Nikita Sergeev lanciando, quale sua nota distintiva, quel pizzico di follia che gli tiene dritto in testa il ciuffo biondo, quasi come un “marchio” di riconoscibilità. Lui è un ragazzo come tanti, in jeans e scarpe da ginnastica, se non fosse per l'ossessione di quella giacca bianca che indossa ormai ininterrottamente dai 23 anni.

IL CUOCO

Nikita nasce il 6 febbraio del 1989, anno che ha cambiato il corso della storia socio economica e culturale,, in una Mosca digiuna di alta ristorazione, con tavole ancora scarne dopo il lungo “digiuno socialista”; Nikita però, non ha mai perso tempo, perchè la madre Ekaterina Sergeeva, e, soprattutto la nonna Tamara, anche se incosapevolmente, fanno in tempo a trasmettergli la memoria e l’amore per i sapori russi: le bacche selvatiche, i funghi, i pesci conservati e affumicati, soprattutto i generosi piatti delle feste, come l'anatra e il maialino, piuttosto che il caviale. Basta lo “spettacolo” di una maionese montata al guéridon, in uno dei primi ristoranti moscoviti, verso la fine del 2009, per fargli intravedere un mondo affascinante e lontano…intanto in Russia termina gli studi laureandosi in Scienze Politiche, con una tesi sul sistema tributario nel 2010.

"Mi è sempre piaciuto aiutare in cucina le donne di casa, ma non avrei mai pensato di farne una professione. Tanto meno quando sono arrivato in Italia, in vacanza con i miei genitori. Sono tornato per l'Erasmus e per studiare la lingua, ed è stato uno shock scoprire che la mia laurea non era riconosciuta in Italia, perché maturata fuori dall'Unione Europea: avrei dovuto ricominciare da capo. Se volevo restare, per ragioni di visto, dovevo inventarmi un nuovo lavoro; è stato così che sono finito sui banchi di Alma per 12 mesi con professori del calibro di Luciano Tona, Andrea Grignaffini, Silvio Salmoiraghi e Paolo Lopriore e un rettore inimitabile, quanto indimenticabile, il Maestro Gualtiero Marchesi. Lì ho scoperto un mondo. Sono sempre stato affascinato dalla cucina italiana, forse non la migliore al mondo, equilibrata e democratica, adatta per tutte le tasche. Ho voluto comunque approfondire anche le mie origini, leggendo libri e scomodando direttamente mia nonna per approfondire la tecnica della fermentazione degli ortaggi e del latte, che da noi è molto comune per le lunghe stagioni fredde. La contemporaneità poi continuo a inseguirla, andando spesso a mangiare con gli amici colleghi in tutt’Italia, nello sforzo di portare a termine il puzzle (iniziato nel 2013) della mia cucina personale".

Dopo lo stage al Tramezzo di Parma e l'esame finale di Alma, nell'aprile 2013,è già tempo di Arcade, un ristorantino ubicato in una via di passaggio a Porto San Giorgio, nel cuore del centro storico, aperto in fretta per ragioni burocratiche, con la madre Ekaterina in sala.

"Io penso sia stato il luogo a scegliere me. Avevo visto tanti locali, però volevo qualcosa di raccolto, perché non sapevo come sarebbe andata, e preferivo tenermi lontano dalla spiaggia, per evitare il confronto con esercizi “ingombranti. I lavori” sono iniziati nel mese di novembre: pochi mesi dopo eravamo già al lavoro; giovani, ma, pieni di entusiasmo. Mia madre ha partecipato subito con curiosità e volontà di approfondire, iniziando un suo personale tour per ristoranti così da apprendere le regole del servizio sul campo.” Intanto,

sboccia anche la passione per il vino, con la frequentazione dei corsi AIS, l'addestramento alla degustazione, le visite in cantina e la conseguente realizzazione di una carta dei vini decisamente curiosa quanto originale e, soprattutto, in continuo turn over. Arrivano i primi successi, con le partecipazioni in televisione (Gambero Rosso Channel e MyChefTV) e, soprattutto, il titolo di chef Emergente per il Centro Italia, ottenuto al concorso di Luigi Cremona nel 2015. “La stroncatura che sembrò definitiva e immutabile, pervenuta da un prestigioso critico e organizzatore di eventi del Nord Italia, in visita al ristorante, ad appena 6 mesi dall’apertura, con una brigata allo stadio sperimentale, non mi scoraggiò di certo.

Avevo appena 22 anni, entusiasmo e voglia di crescere. Se ne sono accorti, nel tempo, Luigi Cremona, attribuendomi il premio di cui sopra e il Patròn della Guida Espresso Ristoranti che ha sancito il primo ingresso in Guida direttamente a 15. Alla presentazione della Guida 2017, tenuta a Firenze il 20 ottobre, con l’introduzione del nuovo sistema di rating che ha eliminato i punteggi numerici e introdotto i Cappelli ( da 1 a 5 ), il Ristorante L’Arcade del giovane Chef Patron Nikita Sergeev ha ottenuto 1 Cappello, al pari di molti ristoranti stellati in Italia, sancendo così l’ingresso del “ragazzo dal ciuffo biondo” nel gotha dell’alta ristorazione del belpaese .Da qui, lo chef non si è più fermato, determinato a crescere progressivamente con una nuova brigata ormai consolidata dai nuovi arrivi in cucina e in sala. Dal 2015 a oggi lo chef ha partecipato a numerose manifestazioni e show cooking in tutto il Paese, sia in veste di concorrente che di giurato. Inoltre dal 2015 è Docente di Cucina presso l’Accademia Chefs di San Benedetto del Tronto, riconosciuta dalla Regione Marche. Dal 2017 è entrato a far parte del Sodalizio “Gli Ambasciatori del Gusto” presieduto dalla chef Cristina Bowerman.

Il 2017 è forse stato l’anno della svolta: a novembre, come d’incanto, si sono succeduti: il conseguimento dei 2 Cappelli della Guida Espresso Ristoranti d’Italia 2018; la tanto attesa menzione nella Guida Michelin 2018 con le “tre forchette” per la cucina creativa; l’ingresso nel Golosario 2018 curato da Paolo Massobrio e Marco Gatti e quello nella Guida Digitale di Identità Golose 2018 ( “la rivincita” a quattro anni dalla stroncatura).

IL RISTORANTE

Arcade, come il portico su cui spalanca i battenti. Appena cinque i tavoli per 22 coperti, con mise en place moderna e contemporanea, tendente al minimal, tavoli in legno nudi, luci spot soffuse e parquet sui pavimenti La carta dei vini internazionale conta circa 700 etichette, con un percorso di abbinamenti che batte a tappeto il terroir marchigiano e la “dernière vague” naturale: Maria Pia Castelli, Fattoria Coroncino, ma anche Stefano Legnani e i grandi friulani. Una predilezione naturale per il palato di Nikita, formatosi sui vini georgiani, macerati e vinificati in anfora, assaggiati da ragazzo in Russia. Non manca un intrigante e vasto assortimento di Champagne e Spumanti italiani.



LA CUCINA

In progress accelerato, come si conviene a uno chef under 30, la cucina, va svolgendo l'impronta marchesiana acquisita ad ALMA in senso via via più moderno. Del fondatore della cucina italiana contemporanea permangono alcune tecniche, lo studio delle tradizioni e una filosofia improntata alla massima pulizia; la concentrazione sull'estetica va di pari passo con la ricerca gustativa. La semplicità è la direttrice di attacco secondo le tendenze attuali. Il linearismo minimalista affianca sul piatto pochi, strategici ingredienti; il menu comprende tuttavia, piatti di diversa ispirazione, alcuni dei quali operano un ripescaggio stimolante delle radici russe, contaminate magari, con ingredienti italiani, oppure portate più ludiche e generose. Il risultato è un piacevole pluristilismo, che tiene desta la partecipazione gustativa dell’ospite durante il pasto. “Adoro l’affumicatura, che mi dà una sensazione di comfort e di casa, le cotture espresse che stanno ridimensionando il sottovuoto, la brace e la griglia, che entreranno presto nella mia cucina. “Stiamo lavorando anche a un progetto sul cibo di strada, ma creativo e italiano, da servire in un chiosco a Porto San Giorgio, perché la mia cucina è italiana al 100%: essere straniero rende certe tradizioni meno ovvie, come una preda da conquistare e aiuta a dribblare gli automatismi”.

Capitolo materie prime: il pesce, per lo più locale, viene acquistato presso un pescivendolo di fiducia, le cui nasse percorrono tutta la costa; ciò che manca, come gamberi rossi e tonno, arrivano dal noto mercato di Milano. l'abbattimento viene compiuto solo in caso di servizio a crudo. Immancabili in stagione i celebri “moscioli”, le cozze selvatiche marchigiane. gli ortaggi arrivano invece dai contadini della Valdaso, inoltre, sotto le finestre di casa Sergeev, c’è l’orto del ristorante, soprattutto per le erbe, alcuni ortaggi, olio extra vergine e le piccole guarnizioni. Nasce così il menu “Libera Ispirazione”, volto a far assaggiare quanto viene reperito giorno per giorno al mercato, otto portate, quasi a sorpresa ispirate alla fantasia del momento dello chef e alle richieste dei clienti.

Il Percorso Nikita consta invece di tredici portate fisse ideate dallo chef con un turn over sostanzialmente stagionale.

Infine si può scegliere a la carte con tredici portate di stagione, oltre a sei o sette piatti storici presenti in menu sin dall’apertura dell’Arcade, a rappresentare la filosofia di cucina di Nikita Sergeev. In carta s’intrufola di tanto in tanto, anche la carne, soprattutto cacciagione e frattaglie. Accanto al pesce, ogni comparto del menu comprende una ricetta di terra e una vegetariana, “in particolare i vegetali rappresentano una sfida, perché è più difficile centrare un gusto rotondo”. Senza abbassare la guardia rispetto ad allergie e intolleranze, con gli aggiustamenti del caso secondo le esigenze degli ospiti.

Dal novembre 2017 lo chef ha introdotto una divertente formula domenicale, “Il pranzo della domenica”: circa una decina di intriganti e creative portate, secondo stagione, ad un prezzo assolutamente invitante.

JRE è un'associazione di giovani ristoratori che desiderano condividere il loro talento e passione per il cibo con persone con interessi affini. In totale ci sono più di 350 ristoranti e 160 hotel, distribuiti in 16 paesi: Austria, Australia, Belgio, Croazia, Danimarca, Germania, Francia, Iralanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Regno Unito. In Italia presenti solo 80 ristoranti che portano l’emblema JRE. Nelle Marche con nuovo ingresso di Nikita Sergeev ne saranno 4: Moreno Cedroni (2 stelle Michelin); Mauro Uliassi (2 stelle Michelin); Danilo Bei (1 stella Michelin).