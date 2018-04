Sant'Elpidio a Mare. Ieri la cerimonia del 25 aprile a Cascinare, stasera la proiezione del film "Pertini - Il combattente" al Cicconi

A prendere la parola è stato il Vice Sindaco, Mirco Romanelli (il Sindaco Terrenzi era assente per motivi di salute). Nel ringraziare tutti i presenti – autorità civili, militari, religiose, associazioni, studenti e cittadini intervenuti – Romanelli ha ricordato tutti coloro che sono morti per lasciare in eredità un’Italia libera e democratica. In particolare, è stato rammentato il sacrificio di due giovani del posto, Silvano Mecozzi e Vincenzo Borraccetti, che il 20 giugno del 1944 vennero uccisi dai soldati tedeschi che in quei giorni avevano il loro presidio nella vicina Civitanova Marche.



“Quest’anno ci ritroviamo a celebrare il 25 aprile in una delicata situazione politica – ha detto Romanelli – con equilibri che ancora non si raggiungono e un’incertezza che si sta protraendo troppo a lungo. Se a ciò si aggiungono anche le difficoltà sul fronte occupazionale, con tanti, troppi giovani che non riescono a trovare lavoro, oltre alle notizie fin troppo ricorrenti di violenze, abusi, e guerre, allora è proprio in momenti così delicati che ritengo si debba essere tutti uniti in nome della libertà. E mi auguro che nel contesto politico si possano trovare convergenze finalizzate al bene comune. Oggi viviamo una festa: la festa della libertà di tutti. E’ una festa di speranza, battersi per un mondo migliore è possibile e giusto. La democrazia è proprio questo: l’opportunità di essere protagonisti insieme agli altri del nostro domani”.



Dopo Romanelli ha preso la parola il Sindaco Junior, Daniel Giglini Tassotti, in rappresentanza del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. In chiusura la testimonianza di Don Ginesio Cardelli che ha personalmente vissuto la guerra sulla sua pelle, allora quattordicenne, e che ha concluso la cerimonia con una benedizione a tutti i presenti e una preghiera per i defunti di tutte le guerre.



In continuità con la cerimonia del 25 aprile, questa sera alle ore 21:15 al Cine Teatro Cicconi per la rassegna “Apriti Cinema”, organizzata dal Circolo del Cinema Metropolis e dal Nuovo Cinema Cunicchio con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Sant'Elpidio a Mare, sarà proiettato il film "Pertini - Il combattente", scritto e diretto da Giancarlo De Cataldo e Graziano Diana, sulla figura del Presidente più amato dagli italiani.